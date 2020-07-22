Аналитики спрогнозировали рост ставки аренды на офисы в «Москва-Сити»

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В 2021 году средняя ставка аренды на офисные помещения в «Москва-Сити» увеличится на 9% и составит 36 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного консалтинговой компанией CBRE, с которыми ознакомился РБК.

Исследование показало, что начиная с 2016 года ставки аренды в «Москва-Сити» вышли на траекторию устойчивого роста. В 2019 году средняя цена аренды составляла 33 тыс. руб., а объем сделок составил 109 тыс. кв. м, что на 16% превосходит значение предыдущего года. В первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса ставки аренды были заморожены на уровне конца прошлого года. Однако, по оценкам аналитиков, в 2021 году будет наблюдаться рост средней ставки, она достигнет 36 тыс. руб.

«Текущие экономические последствия коронавируса не окажут серьезного давления на ставки и объем свободных площадей в деловом районе», — считают в компании.

Ранее исследование международной консалтинговой компании JLL показало, что за последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сильно сократилось. В центральном деловом районе столицы предложения по аренде помещений площадью от 20 тыс. кв. м в бизнес-центрах класса А в настоящий момент отсутствуют. Такие предложения есть только в деловых центрах, эксплуатация которых начнется не раньше 2022 года, отмечается в исследовании. Крупные свободные офисные блоки для аренды остались в основном в классе В и классе А в удаленных районах города, где уровень деловой активности ниже.