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H&M «распродаст» товары в России по полной цене

Товары на распродаже, которая начнется в августе в офлайн-магазинах, будут реализовывать по полной цене. H&M объявила об уходе с российского рынка 18 июля
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Товары на прощальной распродаже шведской сети магазинов одежды H&M в России будут продавать по полной цене, сообщает компания на своем сайте.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — пояснили в H&M.

H&M закрыла свои магазины и приостановила продажи в России 2 марта. 18 июля компания объявила об уходе с российского рынка из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего».

H&M назвал сроки начала распродажи перед уходом из России
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Сеть решила устроить прощальную распродажу, чтобы избавиться от оставшихся запасов. Одежду и обувь будут продавать в офлайн-магазинах, онлайн-заказы оформляться не будут. Первоначально ретейлер сообщил, что распродажа начнется 1 августа. Позднее в беседе с «РИА Новости» представитель H&M рассказал, что точной даты пока нет, но распродажа начнется в этом месяце.

В компании объявили, что чистый убыток от полного ухода с российского рынка для H&M составит 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн). Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько подсчитала для РБК, что после закрытия магазинов освободится около 340 тыс. кв. м торговых помещений. По информации «Коммерсанта», их собственники подали к компании иски, в том числе из-за упущенной выгоды, на общую сумму 563 млн руб.

Всего H&M управляла в России 168 магазинами брендов H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday и Arket. Всем работающим в них сотрудникам компания пообещала выплатить компенсацию. Их предупредят о закрытии магазинов за 30 дней.

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