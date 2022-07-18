Компания H&M анонсировала распродажу в связи с уходом из России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Bloomberg оценил долг европейских энергокомпаний в $1,7 трлн Экономика, 11:40
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
У экс-капитана сборной Уэльса по регби диагностировали деменцию в 41 год Спорт, 11:38
Футболист «Ростова» назвал странным пропущенный гол в матче с «Динамо» Спорт, 11:37
Акции «Россетей» упали на новости о плане присоединения к «дочке» ФСК ЕЭС Инвестиции, 11:29
Что важного произошло в таможенной сфере во II квартале: ревизия Dentons Pro, 11:28
Американского автогонщика зарезали на заправке в Калифорнии Спорт, 11:28
Москвичей предупредили о проверке сирен оповещения о ЧС Общество, 11:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:16
«Это рынок покупателя»: что происходит со вторичным жильем в Москве Недвижимость, 11:16
Почему положительные отзывы топят, а не спасают репутацию бренда Pro, 11:09
«Мы очень близки к пробою». В каком случае биткоин продолжит рост Крипто, 11:05
Самозанятость: зачем становиться самостоятельным РБК +, 11:03
Вратарь «Динамо» заявил о недовольстве своим положением в клубе Спорт, 11:02
Война санкций ,  
0 

Компания H&M анонсировала распродажу в связи с уходом из России

Компания заявила, что полностью сворачивает бизнес в России, и в связи с этим временно возобновит работу магазинов, чтобы распродать оставшиеся запасы. Ей принадлежат также бренды COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Шведская сеть H&M планирует ненадолго возобновить работу магазинов в России, чтобы распродать оставшиеся запасы товаров в рамках процесса сворачивания бизнеса в стране, говорится в сообщении на сайте ретейлера.

«Ожидается, что полное сворачивание приведет к затратам H&M Group на общую сумму около 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн), из которых примерно 1 млрд шведских крон (около $96 млн) повлияет на денежный поток», — добавили в компании.

В сообщении отмечается, что в сумму расходов входит восстановление нереализованной курсовой прибыли в размере 353 млн шведских крон (около $34 млн) в отношении внутригрупповой дебиторской задолженности в российских рублях со второго квартала 2022 года.

H&M объявила об уходе из России
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта H&M приостановил деятельность в России в связи с началом боевых действий на Украине. Компания тогда не сообщала о закрытии магазинов. На российском сайте ретейлера все еще указано, что «все магазины H&M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления».

Компании помимо одноименного бренда одежды принадлежат марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. На их сайтах также сообщается о закрытии магазинов до дальнейшего уведомления.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Авторы
Теги
Компании
Полина Мартынова
H&M распродажа уходит из России
ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ
Материалы по теме
H&M объявила об уходе из России
Бизнес
Как закрытые IKEA и Zara повлияли на оборот непродовольственных товаров
Бизнес
Knight Frank сообщил о планах владельца Zara открыть магазины летом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter