Компания H&M анонсировала распродажу в связи с уходом из России

Компания заявила, что полностью сворачивает бизнес в России, и в связи с этим временно возобновит работу магазинов, чтобы распродать оставшиеся запасы. Ей принадлежат также бренды COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket

Фото: David Goldman / AP

Шведская сеть H&M планирует ненадолго возобновить работу магазинов в России, чтобы распродать оставшиеся запасы товаров в рамках процесса сворачивания бизнеса в стране, говорится в сообщении на сайте ретейлера.

«Ожидается, что полное сворачивание приведет к затратам H&M Group на общую сумму около 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн), из которых примерно 1 млрд шведских крон (около $96 млн) повлияет на денежный поток», — добавили в компании.

В сообщении отмечается, что в сумму расходов входит восстановление нереализованной курсовой прибыли в размере 353 млн шведских крон (около $34 млн) в отношении внутригрупповой дебиторской задолженности в российских рублях со второго квартала 2022 года.

В начале марта H&M приостановил деятельность в России в связи с началом боевых действий на Украине. Компания тогда не сообщала о закрытии магазинов. На российском сайте ретейлера все еще указано, что «все магазины H&M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления».

Компании помимо одноименного бренда одежды принадлежат марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. На их сайтах также сообщается о закрытии магазинов до дальнейшего уведомления.