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H&M назвал сроки начала распродажи перед уходом из России

Ранее компания объявила об уходе из страны из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Магазины сети будут временно открыты до тех пор, пока основная часть оставшихся запасов не будет продана
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

H&M сообщил, что с 1 августа планирует постепенно открывать офлайн-магазины в России для проведения распродаж, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ретейлера.

Работу временно возобновит большинство магазинов, они останутся открытыми, «пока не будет продана большая часть оставшихся запасов».

Ранее в понедельник сеть объявила о решении уйти из России из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Ущерб от ухода в компании оценили примерно в 2 млрд шведских крон ($192 млн по текущему курсу).

H&M объявила об уходе из России
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта ретейлер приостановил онлайн- и офлайн-продажи в России. В конце июня H&M Group сообщила, что закрытие магазинов в России, Белоруссии и Украине во втором квартале 2022 года обошлось ей примерно в 228 млн крон.

H&M Group работает в России с 2009 года, в стране открыто около 160 магазинов H&M, а также принадлежащих компании Monki, Arket, &Other Stories. В четвертом квартале 2021 года продажи в России составили 2,07 млн шведских крон — это больше, чем в Китае, Италии, Нидерландах и Испании. Россия занимала шестое место среди десяти крупнейших рынков ретейлера.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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