«Ъ» узнал вероятные убытки ретейлеров одежды в случае ухода из Росcии

«Ъ»: ретейлеры одежды потеряют до $800 млн в случае полного ухода из России

Убытки Uniqlo в случае полного ухода из России составят $150–170 млн, владельца Zara - около $300 млн, суммарные потери всех ретейлеров могут достичь $800 млн, узнало издание. Аналитики считают эту оценку консервативной

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

В случае закрытия российских магазинов всеми иностранными ретейлерами одежды по примеру шведской H&M, их общие убытки составят $760–800 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании, которые изучали возможные потери по запросу сетей.

Наиболее значительные убытки при уходе из России понесет испанская Inditex (ей принадлежат сети Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius) — порядка $300 млн, японская Uniqlo столкнется с убытками в $150–170 млн, аналогичную сумму потеряет французская Decathlon. Эти компании приостановили работу магазинов в России, но заявлений о полном уходе с российского рынка не сделали. Они приостановили работу магазинов в РФ, но об окончательном уходе с российского рынка пока не заявляли.

При этом один из источников газеты считает сумму общих потерь в диапазоне $760–800 млн консервативным вариантом, поскольку убытки вырастут, если ретейлеры не распродадут товарные остатки и не смогут решить в свою пользу вопросы, связанные с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.

Собственники торговых площадей уже обратились в суд с исками против ряда компаний, с мая по середине июля в картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 30 заявлений, их общая сумма требования превышает 2,3 млрд руб., выяснила газета. Из них 1,46 млрд руб. пришлось на Inditex, 563 млн руб.— на H&M.

В частности, группа компаний «Регионы» требует от H&M 538 млн руб в виде упущенной выгоды за аренду магазина в московском парке развлечений «Остров мечты», а также хочет наложить обеспечительные меры на эту сумму. В суде сначала согласились с требованиями, однако затем отменили решение, сочтя, что сумма обеспечения значительно превосходит платежи по аренде.

Владелец помещений на Неглинной улице в Москве «МБН Агро» (там находится магазин Zara) потребовал арестовать счета Inditex на 1,1 млрд руб. Первая инстанция отказалась удовлетворять иск компании, однако осведомленные источники «Коммерсанта» утверждают, что «МБН Агро» намерена продолжать спор в вышестоящих инстанциях.

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Торговым центра будет сложно найти замену уходящим международным компаниям, в больших объектах такие ретейлеры занимали до 34% площадей, в небольших торговых центрах — 22%, указывает газета.

H&M сообщила о решении уйти из России днем ранее, 18 июля. После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила гендиректор Хелена Хельмерссон. В сообщении компании также говорится о «текущих операционных проблемах и непредсказуемом будущем».

Ущерб от готовящегося ухода из России H&M оценивает в 2 млрд шведских крон (около $192 млн).