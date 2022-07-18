H&M обещал выдать сотрудникам компенсацию перед увольнением

О последнем рабочем дне сотрудников предупредят заранее, за 30 дней до закрытия магазина. Прощальную распродажу H&M начнет в августе

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сотрудники магазинов, входящих в шведскую группу H&M в России (помимо H&M это бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday и Arket), смогут получить компенсацию перед увольнением, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С каждым сотрудником магазина будет проведена индивидуальная беседа и предложен компенсационный пакет. О последнем рабочем дне сотрудник будет предупрежден заранее — за 30 дней до закрытия», — сказали в пресс-службе.

Ретейлер H&M, который с начала марта приостановил продажи в России, 18 июля объявил о сворачивании бизнеса в стране. Причиной в компании назвали «текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».

Чтобы избавиться от оставшихся запасов товаров, H&M и другие магазины шведской группы устроят прощальную распродажу. Проводиться она будет в офлайн-магазинах, интернет-заказы приниматься не будут. Изначально ретейлер сообщил, что распродажа начнется 1 августа, однако затем в беседе с «РИА Новости» уточнил, что пока точной даты нет, но запланирована распродажа именно на этот месяц.

Из-за полного ухода из России H&M, как ожидают в компании, потеряет около 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн). После закрытия магазинов освободится около 200 тыс. кв. м торговых помещений, которые группа арендовала в России, подсчитала для РБК глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Как следует из годового отчета H&M, на 30 ноября прошлого года у группы было открыто в России 168 магазинов. В декабре—феврале она планировала арендовать еще несколько объектов, отметила Малахатько.