H&M объявила об уходе из России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Bloomberg оценил долг европейских энергокомпаний в $1,7 трлн Экономика, 11:40
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
У экс-капитана сборной Уэльса по регби диагностировали деменцию в 41 год Спорт, 11:38
Футболист «Ростова» назвал странным пропущенный гол в матче с «Динамо» Спорт, 11:37
Акции «Россетей» упали на новости о плане присоединения к «дочке» ФСК ЕЭС Инвестиции, 11:29
Что важного произошло в таможенной сфере во II квартале: ревизия Dentons Pro, 11:28
Американского автогонщика зарезали на заправке в Калифорнии Спорт, 11:28
Москвичей предупредили о проверке сирен оповещения о ЧС Общество, 11:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:16
«Это рынок покупателя»: что происходит со вторичным жильем в Москве Недвижимость, 11:16
Почему положительные отзывы топят, а не спасают репутацию бренда Pro, 11:09
«Мы очень близки к пробою». В каком случае биткоин продолжит рост Крипто, 11:05
Самозанятость: зачем становиться самостоятельным РБК +, 11:03
Вратарь «Динамо» заявил о недовольстве своим положением в клубе Спорт, 11:02
Война санкций ,  
0 

H&M объявила об уходе из России

Шведская сеть магазинов одежды H&M окончательно уйдет из России
H&M планирует временно открыть оффлайн-магазины для распродажи оставшихся в России товаров. Компания оценила ущерб от ухода из России в $192 млн
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ретейлер H&M решил уйти из России, сообщается на сайте компании.

В заявлении отмечается, что это связано с «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила гендиректор Хелена Хельмерссон.

Компания планирует временно открыть оффлайн-магазины для продажи оставшихся в России товаров. Ущерб от готовящегося ухода из России H&M оценивает в 2 млрд шведских крон (около $192 млн).

Суд обязал H&M вернуть помещение и выплатить компенсацию «Острову мечты»
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

H&M сфокусируется на том, чтобы обеспечить ответственное сворачивание операций и поддержать сотрудников наилучшим образом.

Компания приостановила продажи в России 2 марта, в том числе онлайн. В конце июня H&M Group сообщила, что закрытие магазинов в России, Белоруссии и Украине во втором квартале 2022 года обошлось ей в 228 млн крон (1,2 млрд руб. по текущему курсу).

Компания работает в России с 2009 года. У нее около 160 магазинов в стране, в том числе флагманские на Тверском бульваре (площадью 5 тыс. кв. м) и в «МЕГЕ Теплый стан» (3,5 тыс. кв. м). Магазин H&M также был в парке развлечений «Остров мечты», оператор которого подал в суд на шведскую компанию. В итоге арбитражный суд Москвы постановил, что H&M должен освободить помещение и выплатить компенсацию в 537,9 млн. руб., а также возместить судебные расходы на 195,5 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции

H&M пояснил, во сколько обошлась остановка продаж в России и на Украине
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В H&M Group помимо одноименного бренда входят Monki, Weekday, COS, Arket, &Other Stories. Первый магазин бренда &Other Stories открылся в России осенью 2020 года, а первый магазин Arket — в декабре 2021.

В четвертом квартале 2021 года продажи H&M Group в России, согласно отчету компании, составили 2,07 млн шведских крон (почти $20 млн), это больше чем в Китае, Италии, Нидерландах и Испании. Россия была на 6-м месте среди десяти крупнейших рынков компании.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

Авторы
Теги
Компании
Юлия Выродова Юлия Выродова
H&M одежда ретейл Швеция
ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ
Материалы по теме
Закрытие магазинов подтолкнуло россиян чаще перепродавать вещи в соцсетях
Бизнес
H&M пояснил, во сколько обошлась остановка продаж в России и на Украине
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter