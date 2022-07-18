H&M объявила об уходе из России
Ретейлер H&M решил уйти из России, сообщается на сайте компании.
В заявлении отмечается, что это связано с «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила гендиректор Хелена Хельмерссон.
Компания планирует временно открыть оффлайн-магазины для продажи оставшихся в России товаров. Ущерб от готовящегося ухода из России H&M оценивает в 2 млрд шведских крон (около $192 млн).
H&M сфокусируется на том, чтобы обеспечить ответственное сворачивание операций и поддержать сотрудников наилучшим образом.
Компания приостановила продажи в России 2 марта, в том числе онлайн. В конце июня H&M Group сообщила, что закрытие магазинов в России, Белоруссии и Украине во втором квартале 2022 года обошлось ей в 228 млн крон (1,2 млрд руб. по текущему курсу).
Компания работает в России с 2009 года. У нее около 160 магазинов в стране, в том числе флагманские на Тверском бульваре (площадью 5 тыс. кв. м) и в «МЕГЕ Теплый стан» (3,5 тыс. кв. м). Магазин H&M также был в парке развлечений «Остров мечты», оператор которого подал в суд на шведскую компанию. В итоге арбитражный суд Москвы постановил, что H&M должен освободить помещение и выплатить компенсацию в 537,9 млн. руб., а также возместить судебные расходы на 195,5 млн руб.
В H&M Group помимо одноименного бренда входят Monki, Weekday, COS, Arket, &Other Stories. Первый магазин бренда &Other Stories открылся в России осенью 2020 года, а первый магазин Arket — в декабре 2021.
В четвертом квартале 2021 года продажи H&M Group в России, согласно отчету компании, составили 2,07 млн шведских крон (почти $20 млн), это больше чем в Китае, Италии, Нидерландах и Испании. Россия была на 6-м месте среди десяти крупнейших рынков компании.