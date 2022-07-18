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Эксперты оценили объем освободившейся торговой площади после ухода H&M

Объем площадей, который освободит H&M после ухода из России, не сможет заполниться быстро, считают эксперты. По прогнозам, на их заполнение может уйти до двух лет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После ухода H&M из России освободится около 200 тыс. кв. м торговых помещений, которые группа арендует в России, сообщила РБК глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Как следует из годового отчета H&M, к концу ноября у группы было открыто 168 магазинов по всей России. В декабре—феврале она планировала арендовать еще несколько объектов, отметила Малахатько.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ; объединяет крупнейших собственников и управляющих торговой недвижимостью) Дмитрий Москаленко согласен с оценкой CORE.XP. Он отмечает, что такой объем площадей не сможет заполниться быстро. «Если состояние экономики не будет сильно ухудшаться, то абсорбция рынком этих помещений может произойти в перспективе одного-двух лет», — полагает эксперт.

По его словам, места в наиболее популярных торговых центрах могут быстро занять остающиеся на рынке ретейлеры, но в более сложных объектах, возможно, придется разделять большие помещения, которые занимали магазины H&M, на более мелкие или менять их функционал.

H&M объявила об уходе из России
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как отметил в беседе с РБК директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца, H&M выбирала для своих магазинов лучше места в главных ТЦ. «Требования H&M group к магазинам с точки зрения формы и расположения помещений внутри моллов соответствовали международным стандартам компании: ретейлер выбирал лучшие локации внутри ключевых ТРЦ городов России. Формат магазинов менялся в течение операционной деятельности на рынке и в зависимости от локации. Например, площадь флагманских магазинов в ключевых торговых центрах может достигать 4 тыс. кв. м, тогда как в региональных проектах стандартный чаще встречался формат — 1,5–2 тыс. кв. м», — сказал эксперт.

Ранее 18 июля H&M объявила о полном уходе из России: до этого, в начале марта, она приостановила продажи. Причиной в компании назвали «текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».

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Ущерб от сворачивания бизнеса в России группа оценила в 2 млрд шведских крон (около $192 млн). Перед уходом она планирует устроить в офлайн-магазинах прощальную распродажу, которая, как ожидают в H&M, начнется в августе.

По данным РСТЦ, на международные бренды, остановившие работу, приходится около 20% площадей в торговых центрах в России. Общая площадь всех торговых центров в России, по оценке Nikoliers, составляет около 30 млн кв. м.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Виктория Полякова Виктория Полякова
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