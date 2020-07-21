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Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

Росавиация предлагает разрешить полеты за границу из шести городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, который глава ведомства Александр Нерадько направил в правительство.

Информацию о том, что на первом этапе предлагается разрешить выполнять полеты именно из этих шести городов, подтвердил источник РБК в одном из профильных ведомств.

По данным источника «Известий» в одном из аэропортовых холдингов, выбранные города станут внутригосударственными хабами до полного возобновления авиасообщения. По его словам, аэропорты выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую жители близлежащих городов смогут летать за границу. В Москве, как уточнил источник, возможность обслуживать международные рейсы получат все три аэропорта.

Собеседник издания также сообщил, что ограничить число аэропортов предложил Роспотребнадзор, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в России.

На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России. Газета отмечает, что если авиасообщение с другими странами восстановят 1 августа, аэропорты, не включенные в перечень внутригосударственных хабов, смогут принимать рейсы из-за рубежа не ранее середины месяца.

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