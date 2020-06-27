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Число рейсов бизнес-джетов из Москвы в начале лета выросло вдвое

Бизнес-авиация наращивает число рейсов, в том числе за границу, на фоне приостановленного регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и другими странами. Возобновлять регулярные рейсы пока рано, заявил глава Минтранса
Аэрофлот AFLT ₽79,38 -1,49% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число перелетов на бизнес-джетах из аэропортов Москвы выросло с апреля до середины июня в два с лишним раза: с 400 до примерно 850 рейсов в месяц, рассказали РБК два источника в московских аэропортах.

Только в крупнейшем московском терминале для бизнес-авиации Внуково-3 количество перелетов в июне (по сравнению с апрелем) выросло почти втрое, до 669, сообщил РБК представитель Внуково. По его словам, половина рейсов приходится на международные направления.

В терминале А Шереметьево (второй по размеру терминал бизнес-авиации в Москве) число рейсов за два месяца увеличилось со 155 до 166, из них треть приходилась на международные, сообщил РБК источник в одном из аэропортов. РБК направил запрос в пресс-службу Шереметьево.

Кто может летать за рубеж

На фоне пандемии коронавируса российское правительство 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы, оставив только рейсы для вывоза россиян, оказавшихся за границей. 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. Был запрещен въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, а также выезд за рубеж россиян, ограничения не касались только дипломатов и некоторых других категорий граждан. Ослабление запрета произошло с начала июня: стало можно выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения.

Россия остановит регулярные и чартерные полеты за рубеж
Общество
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Но бизнес-джеты продолжали полеты все это время, на каждый такой рейс нужно отдельное разрешение Росавиации. У бизнес-авиации все рейсы выполняются как чартерные, для них действует упрощенная схема выдачи разрешения на вылет, сказал РБК источник, близкий к авиационным властям. «В заявлении на рейс на каждого пассажира обязательно указывается цель поездки, например лечение. Заявка поступает через Росавиацию в оперативный штаб, другие ведомства не затрагиваются», — пояснил он.

По данным Flightradar за 24 и 25 июня, в Москву прилетели бизнес-джеты в том числе из Лондона, Женевы, Парижа, Стокгольма, Хельсинки, а из московских аэропортов были подобные рейсы в Берлин, Лондон, Париж, Ниццу, на Ибицу и в Вену.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Коммерческим авиакомпаниям («Аэрофлоту», S7 и другим) нужно пройти более сложную процедуру для организации рейса за рубеж и обратно: направить запрос через «Госуслуги», предоставить данные о пассажирах в Минкомсвязь, после чего вся информация поступает к региональным властям и МВД, согласовывается с МИДом, Минтрансом и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Возможность улететь зависит в первую очередь от принимающей стороны, утверждают источники РБК. Евросоюз пока открыт только для граждан или обладателей вида на жительство стран — участниц Шенгенского соглашения. А, например, для того, чтобы улететь в США, Великобританию, Турцию и Мексику, будет достаточно визы, следует из пояснений Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Но и для полетов в эти страны россиянам придется обосновать необходимость перелета, пояснил источник в одной из компаний, занимающихся бизнес-авиацией.

Несмотря на ослабление ограничительных мер из-за коронавируса, решение о полноценном возобновлении регулярных и чартерных полетов за рубеж пока не принято. На совещании в Росавиации в начале июня предлагалось открыть авиасообщение 15 июля. Но пока не получено одобрения Роспотребнадзора, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, рассказали источники РБК. «После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — заявил в пятницу, 26 июня, министр транспорта Евгений Дитрих. Он добавил, что пока что жива надежда на возобновление полетов в июле.

Дитрих заявил о еще живой надежде на возобновление рейсов за рубеж в июле
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации и Роспотребнадзора.

Как увеличивалось число полетов

После приостановки регулярного международного авиасообщения в России значительно сократилось и число полетов бизнес-авиации, сообщил РБК источник в одном из аэропортов. Общее снижение внутренних и международных полетов в апреле 2020 года составило около 50%. Во Внуково-3 число рейсов на бизнес-джетах снизилось примерно на 80%, в терминале А Шереметьево — на 48%, уточнил он. Би-би-си в начале апреля сообщало, что за три дня у бизнес-авиации суммарно набиралось лишь 50 рейсов.

С тех пор количество полетов бизнес-авиации сильно выросло: в апреле через Внуково-3 было выполнено 242 рейса, в мае — 471, а в июне уже 669, сказал РБК представитель Внуково. Половина приходилась на международные рейсы. В среднем, по словам собеседников РБК, на одном бизнес-джете улетает по три-четыре человека. Общее число таких рейсов через аэропорты Москвы в июне составляет приблизительно 35 в день, сказал РБК источник, близкий к авиавластям.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Директор по продажам Flight Way Эдуард Симонов подтвердил РБК, что в июне увеличился спрос на международные рейсы. «Основные направления — Франция, Италия, Хорватия, Испания, Великобритания, Турция», — уточнил он. Но Симонов подчеркнул, что организация перелета возможна лишь в случае, если у пассажира есть паспорт или вид на жительство в стране въезда, либо медицинские показания, либо это выезд на обучение или по трудовому договору.

«Аэрофлот» ответил на статью о выполнении «люксовых» рейсов за рубеж
Общество
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Помимо бизнес-авиации за рубеж начал летать и «Аэрофлот». Компания по меньшей мере с начала июня осуществляет полеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, писала газета «Ведомости». Рейсы, большинство из которых осуществляются два раза в неделю, оформлены как грузовые, и с разрешения Росавиации на них продаются билеты, говорили источники издания.

Перевозку пассажиров за границу в условиях ограниченного из-за коронавируса авиасообщения «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салонах самолетов, используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.), заявил представитель компании. По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения: дипломаты, граждане этой страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство и т.д. Однако девушка, прилетевшая из Москвы в Нью-Йорк на рейсе «Аэрофлота» 24 июня, написала, что ей не понадобилось «никаких специальных документов: ни по работе, ни на лечение или к родственникам». Оказалось достаточно лишь обычной визы B1/B2. «Самолеты летают, билеты продаются. <...> «Аэрофлот» летает в воскресенье и вторник, билеты появляются каждую неделю на ближайшие дни», — указано в посте.

Стоимость перелета

Стоимость перелета на бизнес-джете зависит от класса судна. На сайте авиационной брокерской компании Jetvip сообщается, что летный час аренды бизнес-джета — от €1,5 тыс. до €14 тыс. 2 июля перелет из Шереметьево в Ниццу или Вену обойдется минимум в €13 тыс. (аренда всего самолета). А компания деловой авиации «Сириус-аэро» продает билеты на перелеты в Ниццу за €4,5 тыс. на одного человека. Организатор чартерных перевозок Flightaway предлагает перелет из Внуково-3 в Ниццу в среднем за €18 тыс. (аренда всего лайнера).

Регулярным рейсом «Аэрофлота» перелет в Ниццу обойдется в 25,5 тыс. руб. (около €330). Билеты на такие рейсы можно забронировать не позже чем за неделю до вылета.

Автор: Мария Кокорева
Теги: бизнес-авиация, пандемия
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