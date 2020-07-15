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Голикова заявила об отчете по возобновлению полетов «в ближайшее время»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России в ближайшее время ожидает получить отчет от авиавластей по переговорам, которые ведутся с другими странами по вопросу возобновления международных перелетов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что авиавласти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», — сказала она.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее Голикова говорила, что с 15 июля власти России начнут переговоры по снятию ограничений на международные полеты. Для возобновления авиасообщения зарубежные страны должны соответствовать ряду критериев. Показатель заболеваемости COVID-19, который рассчитывается за две недели, в государстве должен быть на уровне 40 человек на 100 тыс. населения, среднесуточный прирост заболевших за 14 дней не должен превышать 1%, показатель распространения вируса также не может превышать единицу.

Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвала восемь стран, готовых принять туристов из России на «необременительных» условиях. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточняла, что их готовность не означает то, что россияне смогут туда долететь.

Среди прочих стран в перечень ассоциации вошла Турция. 13 июля президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, во время разговора политики затронули тему возобновления авиасообщения между двумя странами. 15 июля министр транспорта и технологий Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что власти договорились об открытии полетов в Россию «с сегодняшнего дня».

В Росавиации и Минтрансе России отказались комментировать это заявление.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июля сообщил журналистам, что после разговора президенты поручили профильным ведомствам начать переговоры.

Теги: Татьяна Голикова, туризм, авиаперелеты
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Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны
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