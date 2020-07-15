Голикова заявила об отчете по возобновлению полетов «в ближайшее время»

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Правительство России в ближайшее время ожидает получить отчет от авиавластей по переговорам, которые ведутся с другими странами по вопросу возобновления международных перелетов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что авиавласти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», — сказала она.

Ранее Голикова говорила, что с 15 июля власти России начнут переговоры по снятию ограничений на международные полеты. Для возобновления авиасообщения зарубежные страны должны соответствовать ряду критериев. Показатель заболеваемости COVID-19, который рассчитывается за две недели, в государстве должен быть на уровне 40 человек на 100 тыс. населения, среднесуточный прирост заболевших за 14 дней не должен превышать 1%, показатель распространения вируса также не может превышать единицу.