Пандемия коронавируса , 07 июн, 14:52
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Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.
По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.
Аналогичную информацию передал ТАСС, также ссылаясь на источник в авиакомпании.
В Росавиации отказались от комментариев.
РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair.