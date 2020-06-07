Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.

Аналогичную информацию передал ТАСС, также ссылаясь на источник в авиакомпании.

В Росавиации отказались от комментариев.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair.