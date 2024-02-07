Кремль ответил на публикации о проблемах в расчетах России с Китаем
Российские власти видели сообщения о сложностях российских компаний при расчетах с Китаем, проблему будут решать в рамках тесного диалога между странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее «Ведомости» сообщили, что китайский банк Chouzhou Commercial, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, остановил операции с Россией.
«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога», — сказал Песков. Он добавил, что этим вопросом занимается правительство.
Chouzhou Commercial принял решение прекратить сделки с компаниями из России и Белоруссии в преддверии китайского Нового года, 10 февраля.
Ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков, рассказал «Ведомостям», что в декабре 2023 года банк уведомил его об остановке платежей за товары, ввоз которых в Россию запрещен санкциями, а после о прекращении всех расчетов с Москвой.
В январе 2024 года Bloomberg сообщил, что китайские банки ужесточат работу с российскими клиентами. Это связали с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.
Москва считает санкции незаконными и неэффективными, однако признает, что ограничения сохранятся надолго.
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