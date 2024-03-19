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Финансы ,  
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Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта

НСПК: банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта
Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении (Armenian Card, ArCa, акционерами являются ЦБ страны и крупнейшие коммерческие банки), что ее участники прекращают обслуживание карт «Мир» с 30 марта, сообщили РБК в пресс-службе НСПК.

В то же время с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме, отметили в НСПК.

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Фото:Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

В «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ) ранее сообщили РБК, что карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков страны также сказал источник РБК на российском платежном рынке.

НСПК обрабатывают операции по выпущенным в России картам Visa и Mastercard. До введения санкций карты «Мир» работали в Казахстане, Белоруссии, Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Южной Осетии, Абхазии, Кубе, Таджикистане и Киргизии.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Армения платежная система "Мир" НСПК
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