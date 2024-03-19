Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта
Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении (Armenian Card, ArCa, акционерами являются ЦБ страны и крупнейшие коммерческие банки), что ее участники прекращают обслуживание карт «Мир» с 30 марта, сообщили РБК в пресс-службе НСПК.
В то же время с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме, отметили в НСПК.
В «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ) ранее сообщили РБК, что карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.
О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков страны также сказал источник РБК на российском платежном рынке.
НСПК обрабатывают операции по выпущенным в России картам Visa и Mastercard. До введения санкций карты «Мир» работали в Казахстане, Белоруссии, Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Южной Осетии, Абхазии, Кубе, Таджикистане и Киргизии.
Материал дополняется.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?