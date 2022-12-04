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В ФРГ не исключили задержку строительства СПГ-терминалов из-за погоды

В Uniper назвали погоду непредсказуемым фактором, который может повлиять на строительство СПГ-терминалов. Deutsche ReGas не смогла вовремя запустить СПГ-инфраструктуру, допустив дальнейшие задержки
«Газпром» GAZP ₽165,86 -0,67% Купить

Низкая температура и сильный ветер грозят помешать строительству в Германии терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), некоторые из них планировалось запустить в декабре этого года, пишет Bloomberg. Агентство указало, что по прогнозу синоптиков, на всей территории ФРГ ожидаются необычно низкая температура.

«Есть один фактор, который сейчас для нас просто непредсказуем: погода. Это может быть ключевым фактором возможной задержки», — рассказал генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, выразив при этом уверенность, что компания успеет достроить терминал до конца года. Uniper строит СПГ-инфраструктуру в порту Вильгельмсхафен.

Погода всегда играет немаловажную роль при строительстве на побережье, это значит, что работы не могут вестись при слишком сильном ветре или высоких волнах, пояснил председатель наблюдательного совета Deutsche ReGas. Эта компания занимается строительством СПГ-терминала в Любмине мощность 5,2 млрд куб. м, его первоначально планировали запустить в начале декабря. В Deutsche ReGas отмечали, что «нельзя исключать дальнейших задержек».

Рост закупок СПГ в Европе и, в частности, в Германии происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России, на который в 2021 году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. В прошлом году «Газпром» поставил в ЕС и Турцию 155 млрд куб. м, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 млрд куб. м.

 

Три наиболее мощных строящихся СПГ-терминала позволят Германии импортировать около 20 млрд куб. м. газа ежегодно, что эквивалентно доле российского газа (более 40%), закупленного в прошлом году в ФРГ, отмечает Bloomberg.

Германия также решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ, их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны. Первоначально на эти цели планировали направить около €3 млрд, однако теперь траты бюджетных средств оцениваются в примерно €6,56 млрд, писал Spiegel со ссылкой на немецкое Министерство экономики.

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В «Газпроме» обвинили европейские страны в дестабилизации мирового СПГ-рынка из-за резко возросшего спроса. Некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, указали в компании.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия СПГ Uniper поставки газа
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