Куратор «дочек» и имущества РЖД уйдет в отставку

Заместитель гендиректора РЖД по управлению дочерними обществами и имуществу Андрей Старков уйдет в конце мая в отставку, рассказали источники РБК. Его место может занять экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков, который курирует вопросы управления и распоряжения имуществом, в конце мая уйдет в отставку. Об этом РБК сообщил источник в одном из железнодорожных операторов и собеседник в компании — партнере РЖД.

Старков пришел в РЖД еще в 2011 году с позиции первого заместителя гендиректора ВВЦ. С 2017-го, уже на посту заместителя главы транспортной корпорации (всего у гендиректора РЖД Олега Белозерова 20 замов), Старков стал курировать работу «дочек» и зависимых предприятий. Например, в рамках его направления в ноябре 2019-го проходила продажа контроля в «Трансконтейнере», одном из крупнейших железнодорожных операторов. За контроль РЖД получила от победителя аукциона — группы «Дело» Сергея Шишкарева — 60,3 млрд руб., вдвое больше стартовой цены.

В ведении Старкова также находится управление, сдача в аренду и продажа всех объектов госмонополии, в том числе вокзалов и офисных зданий. РЖД — один из крупнейших собственников имущества в России, в уставном капитале которого более 420 тыс. объектов. Одним из последних крупных проектов топ-менеджера в недвижимости была застройка территории Рижского грузового двора Москвы (объем инвестиций оценивался в 100 млрд руб).

Решение об отставке топ-менеджера может быть объявлено через неделю, 27 мая, когда состоится совет директоров компании, говорят собеседники РБК. Ее причины они не уточняют.