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Куратор «дочек» и имущества РЖД уйдет в отставку

Заместитель гендиректора РЖД по управлению дочерними обществами и имуществу Андрей Старков уйдет в конце мая в отставку, рассказали источники РБК. Его место может занять экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков, который курирует вопросы управления и распоряжения имуществом, в конце мая уйдет в отставку. Об этом РБК сообщил источник в одном из железнодорожных операторов и собеседник в компании — партнере РЖД.

Старков пришел в РЖД еще в 2011 году с позиции первого заместителя гендиректора ВВЦ. С 2017-го, уже на посту заместителя главы транспортной корпорации (всего у гендиректора РЖД Олега Белозерова 20 замов), Старков стал курировать работу «дочек» и зависимых предприятий. Например, в рамках его направления в ноябре 2019-го проходила продажа контроля в «Трансконтейнере», одном из крупнейших железнодорожных операторов. За контроль РЖД получила от победителя аукциона — группы «Дело» Сергея Шишкарева — 60,3 млрд руб., вдвое больше стартовой цены.

В ведении Старкова также находится управление, сдача в аренду и продажа всех объектов госмонополии, в том числе вокзалов и офисных зданий. РЖД — один из крупнейших собственников имущества в России, в уставном капитале которого более 420 тыс. объектов. Одним из последних крупных проектов топ-менеджера в недвижимости была застройка территории Рижского грузового двора Москвы (объем инвестиций оценивался в 100 млрд руб).

Решение об отставке топ-менеджера может быть объявлено через неделю, 27 мая, когда состоится совет директоров компании, говорят собеседники РБК. Ее причины они не уточняют.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Называют собеседники РБК и кандидата на место Старкова — им может стать экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник. Источник, близкий к РЖД, сказал РБК, что «не исключает такой возможности» — отставки Старкова и назначения Плутника.

Плутник руководил «Дом.РФ» с 2015 года до конца января 2020 года, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. Тогда источники РБК говорили, что он может перейти в ВЭБ — куратора «Дом.РФ». «Ведомости» называли Плутника протеже Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ. Но в итоге в марте 2020 года Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты» («Прогород»), созданную «дочками» ВЭБ.РФ. Как поясняли в ВЭБ.РФ, новая компания будет вести проекты комплексного развития городской экономики в группе ВЭБ.РФ. Среди проектов — модернизация коммунальной, инженерной инфраструктуры, городского транспорта и др. Переход Плутника в РЖД обсуждался еще до этого назначения внутри госкорпорации, утверждает его знакомый.

В марте еще один топ-менеджер из ВЭБа, первый зампред Михаил Полубояринов, стал руководителем другой транспортной компании — Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сергей Храмагин, занимавший этот пост с 2012 года, ушел в отставку. Кроме того, ВЭБ.РФ прорабатывает программу по обновлению общественного транспорта по всей стране, такую задачу перед ГТЛК ставил президент Владимир Путин.

РБК направил запросы в пресс-службы РЖД и ВЭБ.РФ.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, ВЭБ
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