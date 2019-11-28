Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка

Сбербанк готов дать кредит группе «Дело» Сергея Шишкарева на выкуп контрольного пакета не только «Трансконтейнера», но и его миноритариев. Благодаря поддержке банка Шишкарев обошел на аукционе Романа Абрамовича и Владимира Лисина

Сбербанк готов кредитовать группу «Дело» Сергея Шишкарева, которая в среду выиграла аукцион по продаже 50% плюс две акции крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер», обойдя структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина, при покупке контрольного пакета не только оператора, но и его миноритариев, рассказали два источника РБК, близких к сделке. «Мы финансируем всю сделку, включая возможный выкуп миноритариев», — сказал РБК источник, близкий к Сбербанку. За счет банка может проходить выкуп до 100% оператора, подтвердил источник, близкий к группе «Дело». Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Накануне зампред Сбербанка Анатолий Попов говорил, что банк участвует в финансировании сделки по покупке контрольного пакета акций «Трансконтейнера». Тогда же он отметил, что аукцион по продаже «Трансконтейнера» показал «значительный интерес» инвесторов к сектору транспорта и логистики.

После покупки контрольного пакета оператора, за который группа «Дело» согласилась заплатить 60,3 млрд руб., она обязана объявить оферту о выкупе акций у других акционеров — банка ВТБ (владеет 24,84%), компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%), которая также участвовала в торгах, и оставшихся 0,42%, торгующихся на Московской бирже.

Сам Шишкарев рассказывал, что 25–30% стоимости пакета на аукционе будет оплачено из собственных средств группы, остальное — заемными средствами, а кредитором выступит Сбербанк. Такая же пропорция сохранится в случае выкупа миноритариев, сказал РБК представитель группы «Дело», добавив, что других кредиторов пока не предусмотрено. Но представитель группы отказался уточнить, на каких условиях привлекается кредит у госбанка. Таким образом, за победу на аукционе группе «Дело» придется заплатить до 18 млрд руб. собственных средств, а остальные 42 млрд руб. может предоставить Сбербанк. В случае выкупа всех 100% «Трансконтейнера» из около 120 млрд руб. группе Шишкарева придется заплатить 36 млрд руб., а Сбербанку — выдать кредит еще на 84 млрд руб.