РЖД выставили на продажу вокзал в Подмосковье

Здание вокзала в Серпухове (Фото: Дрейхан Д. Татищев / Wikimedia Commons)

РЖД выставили на продажу историческое здание вокзала в подмосковном Серпухове. В частности, объявление о продаже было размещено на сайте Avito.

«Компания использует данную площадку для расширения поиска потенциальных партнеров. При этом все объявления о продаже и сдаче в аренду на сайте property.rzd.ru», — рассказали РБК в РЖД.

В объявлении говорилось, что здание 1866 года является объектом культурного наследия. Также уточнялось, что продажа здания будет происходить на аукционе, а не через сервис Avito. «Предложение не является публичной офертой. Продажа осуществляется на аукционе», — отметили в РЖД.

Всего в рубрике «Коммерческая недвижимость» на Avito по состоянию на 19 мая размещено 640 объявлений РЖД. Есть среди них и вокзалы. Так, компания сдает в аренду «здание вокзала с навесом» площадью 226,76 кв. м в Санкт-Петербурге на улице Староорловской 2к2Б. Также госкорпорация сдает в аренду здание вокзала 1860 года постройки в подмосковном Клину.