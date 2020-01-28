Мутко возглавил «Дом.РФ»

Срок полномочий Мутко на должности гендиректора госкомпании рассчитан на пять лет. Председателем набсовета избран Марат Хуснуллин, занявший на прошлой неделе пост вице-премьера правительства

Виталий Мутко (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен генеральным директором «Дом.РФ». Об этом РБК сообщил его представитель. В пресс-службе госкомпании отказались от комментариев.

На портале раскрытия корпоративной информации указано, что срок полномочий Мутко на этой должности начнется с 29 января и продлится до 28 января 2025 года. Председателем наблюдательного совета «Дом.РФ» избран Марат Хуснуллин, который до недавнего времени занимал должность заместителя мэра Москвы, а 21 января назначенный вице-премьером нового правительства страны.

«Досрочно прекратить полномочия гендиректора «ДОМ.РФ» Плутника Александра Альбертовича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор», — отмечается в сообщении.

Мутко покинул должность вице-премьера после того, как 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Мутко работал в должности вице-премьера с 2016 года, сперва он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, а с 2018 года курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого на протяжении четырех с половиной лет занимал пост министра спорта.