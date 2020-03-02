Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ

Александр Плутник стал гендиректором «Новых городских проектов». Учредителями компании выступили две «дочки» ВЭБ.РФ

Александр Плутник (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший глава «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты». Согласно данным базы СПАРК, она была зарегистрирована 28 февраля. Учредителями «Новых городских проектов» выступили две «дочки» ВЭБ.РФ — «ИнфраВЭБ» и «ВЭБ-Капитал».

Среди видов деятельности компании — архитектура, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговое консультирование.

РБК направил запрос в ВЭБ.РФ с просьбой уточнить, чем займется новая компания.

Александр Плутник возглавлял «Дом.РФ» с 2015 года до конца января 2020 года, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. Тогда источники РБК говорили, что Плутник может перейти в ВЭБ.РФ — куратора «Дом.РФ». «Ведомости» называли его протеже Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ.РФ.