Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ
Бывший глава «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты». Согласно данным базы СПАРК, она была зарегистрирована 28 февраля. Учредителями «Новых городских проектов» выступили две «дочки» ВЭБ.РФ — «ИнфраВЭБ» и «ВЭБ-Капитал».
Среди видов деятельности компании — архитектура, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговое консультирование.
РБК направил запрос в ВЭБ.РФ с просьбой уточнить, чем займется новая компания.
Александр Плутник возглавлял «Дом.РФ» с 2015 года до конца января 2020 года, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. Тогда источники РБК говорили, что Плутник может перейти в ВЭБ.РФ — куратора «Дом.РФ». «Ведомости» называли его протеже Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ.РФ.