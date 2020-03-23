Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

У Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) сменился генеральный директор. Вместо Сергея Храмагина, который возглавлял компанию с 2012 года, этот пост занял первый зампредед ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов

Михаил Полубояринов (Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС)

Генеральный директор Государственной транспортной лизиноговой компании (ГТЛК) Сергей Храмагин, занимавший пост с 2012 года, уходит в отставку. Его место занял первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к банку, и подтвердил сам Полубояринов через представителя.

В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию. Кроме того, в разное время возглавлял советы директоров «РусГидро», «Зарубежнефть», «Аэрофлота».

«Перед ГТЛК основная задача — стать надежным и финансово устойчивым партнером для правительства в реализации транспортных проектов. В этой части мы будем развивать партнерские отношения с ВЭБ.РФ», — заявил Полубояринов.

Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании. В ближайшее время он может перейти на работу в Минтранс, добавил собеседник.

По данным RAEX на 2019 год, ГТЛК занимает второе место среди крупнейших лизинговых российских компаний. Компания оставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры. Это крупнейший заказчик российского самолета Sukhoi Superjet-100.