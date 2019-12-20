Проект для офиса РЖД и комплекса Рижского вокзала сделает бюро из Японии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству Политика, 15:57 Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании Технологии и медиа, 15:48 Luxury выходит на новые рынки. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:43 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 15:42 Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС Технологии и медиа, 15:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 15:33 Силы Хафтара дали ополченцам в Триполи три дня для отвода отрядов Политика, 15:32 Второй за неделю мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы Общество, 15:30 The Guardian признала Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:30 «Трудности перелома» с Сергеем Федориновым: мини-сериал «РБК Pro» Pro, 15:29  Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 15:27 В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях Политика, 15:25 Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Общество, 15:25 Единый продавец телерекламы пошел на уступки крупным рекламодателям Технологии и медиа, 15:21
Бизнес ,  
0 
Проект для офиса РЖД и комплекса Рижского вокзала сделает бюро из Японии
Победителем конкурса проектов застройки Рижского грузового двора стала Nikken Sekkei. Начать строительство общественно-делового квартала, в котором разместится и новый головной офис РЖД, планируется в 2021 году
Фото: Nikken Sekkei

Победителем организованного ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «Дом.РФ» конкурса на разработку архитектурно-градостроительной̆ концепции застройки территории Рижского грузового двора Москвы признан проект японской Nikken Sekkei.

В сообщении РЖД, поступившем в РБК, говорится, что в рамках застройки одной из самых больших промзон исторической Москвы — участок площадью 20,6 га расположен в 5 км от Кремля, на пересечении ТТК и проспекта Мира, — планируется создать современный общественно-деловой квартал, ядром которого станет офисный комплекс РЖД.

В компании пояснили, что Nikken Sekkei представил проект с «уникальным узнаваемым образом с центральным пассажем», а сам комплекс у них имеет «эффектную динамику с юга на север».

«Наша главная цель — обеспечить удобные и комфортные рабочие места для сотрудников. Новый комплекс — это стратегический управленческий центр всего холдинга РЖД. Здесь должны быть созданы лучшие условия для оптимизации управленческих процессов с учетом специфики нашей круглосуточной работы», — пояснил председатель жюри конкурса и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В компании пояснили, что наряду с офисным кластером в новом комплексе должны появиться общедоступные научно-образовательные, медицинские, развлекательные и культурно-досуговые пространства, и именно такой подход учитывался в предложениях более ста участников конкурса, из которых пять вышли в финал.

«В основу предложений всех финалистов легли инновационные дизайнерские идеи, но именно концепция, предложенная Nikken Sekkei обеспечит эффективность развития бизнес-процессов ОАО «РЖД», может быть удачно интегрирована в городской контекст и создаст новую городскую структуру, которая повлияет на развитие близлежащих территорий», — говорится в сообщении РЖД.

Строительство квартала начнется в 2021 году, сказал журналистам заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков. По его словам, перед госмонополией стоит задача застроить пустующее пространство грузового двора: там будут не только офисные здания (общая площадь 450–500 тыс. кв. м), но и жилые помещения (общая площадь 200 тыс. кв. м).

Фото: Nikken Sekkei

Старков добавил, что объем инвестиций в проект составит от 50 млрд до 100 млрд руб., деньги будет привлекать «Дом.РФ», госмонополия оплатит проектную документацию.

В РЖД заверили, что проект застройки Рижского грузового двора будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств ОАО «РЖД» и бюджета, а реализация проекта не скажется на тарифах для пассажиров и грузоотправителей.

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что новая застройка Рижского грузового двора должна будет визуально подчеркнуть облик Рижского вокзала.

«Мне очень нравится сам Рижский вокзал. Новая современная застройка должна будет подчеркнуть этот красивый памятник», — сказал заммэра, добавив, что будут построены также дополнительные эстакады, пешеходные переходы и связи с проспектом Мира и Третьим транспортным кольцом.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: РЖД, Москва
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter