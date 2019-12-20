Проект для офиса РЖД и комплекса Рижского вокзала сделает бюро из Японии

Проект для офиса РЖД и комплекса Рижского вокзала сделает бюро из Японии

Победителем конкурса проектов застройки Рижского грузового двора стала Nikken Sekkei. Начать строительство общественно-делового квартала, в котором разместится и новый головной офис РЖД, планируется в 2021 году

Фото: Nikken Sekkei

Победителем организованного ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «Дом.РФ» конкурса на разработку архитектурно-градостроительной̆ концепции застройки территории Рижского грузового двора Москвы признан проект японской Nikken Sekkei.

В сообщении РЖД, поступившем в РБК, говорится, что в рамках застройки одной из самых больших промзон исторической Москвы — участок площадью 20,6 га расположен в 5 км от Кремля, на пересечении ТТК и проспекта Мира, — планируется создать современный общественно-деловой квартал, ядром которого станет офисный комплекс РЖД.

В компании пояснили, что Nikken Sekkei представил проект с «уникальным узнаваемым образом с центральным пассажем», а сам комплекс у них имеет «эффектную динамику с юга на север».

«Наша главная цель — обеспечить удобные и комфортные рабочие места для сотрудников. Новый комплекс — это стратегический управленческий центр всего холдинга РЖД. Здесь должны быть созданы лучшие условия для оптимизации управленческих процессов с учетом специфики нашей круглосуточной работы», — пояснил председатель жюри конкурса и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В компании пояснили, что наряду с офисным кластером в новом комплексе должны появиться общедоступные научно-образовательные, медицинские, развлекательные и культурно-досуговые пространства, и именно такой подход учитывался в предложениях более ста участников конкурса, из которых пять вышли в финал.