Bloomberg узнал о новом налоге для уходящих из России компаний

Иностранные фирмы уже обязаны при выходе с рынка России продать активы с 50% скидкой, но теперь их также обяжут поучаствовать в разовом взносе для компаний со сверхприбылью, рассказали собеседники агентства

Фото: Андрей Любимов / РБК

Зарубежные компании, намеревающиеся покинуть российский рынок, тоже будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, это может учитываться при продаже бизнеса. Как отмечает Bloomberg, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и др.

РБК направил запрос в Минфин.

Сейчас иностранные компании для выхода с рынка России обязаны получить разрешение специальной комиссии Минфина. По словам источников РБК, ведомство опирается на четыре критерия: независимая оценка активов; продажа актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки; рассрочка платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки; формирование ключевых показателей эффективности (KPI) для новых собственников.

Разовый взнос с российских фирм в правительстве начали обсуждать, так как «финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», говорил вице-премьер Андрей Белоусов. Сбор уплатят все компании с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021–2022 годы, кроме предприятий нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса, Минфин планирует собрать таким образом в бюджет 300 млрд руб.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) идею не поддержали, предложив в качестве альтернативы инвестировать в соцпроекты, повысить налог на прибыль на 0,5 п.п., развивать государственно-частное партнерство. Но Министерство финансов не одобрило идею повышения налогов.