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Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет

Белоусов сообщил об обсуждении с крупным бизнесом добровольного однократного взноса
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, уточнив, что речь не идет о повышении налогов, его слова приводит ТАСС.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — пояснил Белоусов. Сумму взноса он не назвал.

Ранее издание The Bell (признано минюстом иностранным агентом) писало, что в декабре власти предложили бизнесу заплатить разовый взнос в бюджет, речь идет о 200–250 млрд руб. Бизнес в ответ предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п. 

Материал дополняется.

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