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Власти не поддержали идею повысить ставку налога на прибыль организаций

Минфин: Правительство не поддерживает идею повысить ставку налога на прибыль организаций
Минфин против повышения налога на прибыль компаний, но готов обсуждать добровольный взнос с крупного бизнеса в бюджет. О дискуссии вокруг такого однократного платежа сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, говорится в сообщении Минфина. В ведомстве пояснили, что дополнительные конъюнктурные доходы получила не вся экономика в целом, а отдельные сектора — поэтому увеличение налога даст неравнозначный эффект для разных отраслей экономики.

«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается будет добровольным со стороны членов РСПП», — заявили в Минфине.

В 2023 году не планируется менять базовые параметры налоговой системы, включая ставки НДС, НДФЛ и налога на прибыль, добавили в ведомстве.

Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов 8 февраля сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, заработанных в 2022 году. «Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — сказал Белоусов.

Эта идея пришла на смену декабрьскому предложению собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и предприятий угольной отрасли (об этом в начале января сообщало Bloomberg). Но от первоначального замысла было решено отказаться. Кроме того, и в дальнейшем не было понимания, по какому именно принципу определят тех, кто будет платить взнос: на фоне дискуссии о разделении бизнеса на платящих и неплатящих возникал вопрос о справедливости распределения нагрузки, говорил РБК источник, знакомый с ходом обсуждения. По его данным, за счет разового взноса может быть собрано до 250 млрд руб.

Ранее издание The Bell (признано Минюстом иностранным агентом) написало, что власти предложили бизнесу заплатить разовый взнос в бюджет, речь идет о 200–250 млрд руб. Бизнес в лице РСПП в ответ высказал предложение увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п.

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В 2022 году Россия зафиксировала рекордный в своей истории профицит торгового баланса (по товарам и услугам) — $282 млрд, по оценке Банка России. «Увеличение экспортной выручки на протяжении большей части года служило одним из основных источников рекордно высокого финансового результата в экономике», — указывал ЦБ в конце января. По данным Росстата за январь–октябрь, самый внушительный рост сальдированного финансового результата (прибыли минус убытки) показали сектор добычи угля (около 50% роста), строительства (в 2,4 раза), грузовых железнодорожных перевозок (в 2 раза), розничной торговли (плюс 28%).

В 2018 году Белоусов уже выступал как автор плана по сбору с бизнеса «сверхдоходов» на 500 млрд руб. у металлургов и производителей удобрений. В 2021 году он вернулся к похожей идее, заявив РБК, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб. и должны эти деньги вернуть.

В январе 2023 года федеральный бюджет оказался сведен с рекордным для этого времени года дефицитом — почти 1,8 трлн руб. Этот дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн руб., и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн руб. По итогам 2022 года дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн руб. Ситуация с бюджетом ухудшается, считает экономист банка «ЦентроКредит», автор телеграм-канала MMI Евгений Суворов. По его словам, идея дополнительного сбора с бизнеса симптоматична: вектор экономической политики разворачивается в сторону замены частных инвестиций государственными, что приведет к «ухудшению качества этих инвестиций».

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Петр Канаев Петр Канаев
Минфин налог на прибыль Бюджет РСПП Андрей Белоусов
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