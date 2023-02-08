РСПП предложил альтернативы единовременной выплате бизнеса в бюджет

Бизнес считает нереализуемой идею добровольного взноса в бюджет, с которой выступило правительство, заявил РБК глава РСПП Александр Шохин. Альтернативой ему может стать выпуск нового типа ОФЗ или социальные инвестиции

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

С инициативой ввести добровольный однократный взнос в бюджет для крупного бизнеса первый вице-премьер Андрей Белоусов впервые выступил на бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в середине декабря 2022 года. «Компании почти два месяца обсуждали эту идею и пришли к выводу о ее нереализуемости», — заявил РБК глава РСПП Александр Шохин. Основная проблема, по его словам, связана с определением конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос.

О том, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, заработанных в 2022 году, сообщил в среду, 8 февраля, сам Белоусов. «Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — отметил вице-премьер. Источник РБК, знакомый с ходом консультаций, говорит, что за базу взята сумма 200 млрд руб. Эта идея (добровольного платежа с крупного бизнеса) пришла на смену декабрьскому предложению собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и предприятий угольной отрасли (об этом в начале января сообщало агентство Bloomberg), говорит другой источник РБК, знакомый с содержанием переговоров: «Но от первоначального замысла было решено отказаться. Кроме того, в дальнейшем не было понимания, по какому именно принципу определяют тех, кто будет платить взнос: на фоне дискуссии о разделении бизнеса на платящих и неплатящих возникал вопрос о справедливости распределения нагрузки». По его данным, за счет разового взноса может быть собрано до 250 млрд руб.

Почему бизнес считает идею плохо реализуемой

«Очень трудно будет реализовать идею добровольного взноса. Компании разные — и с точки зрения маржинальности бизнеса в 2022 и 2023 годах, и с точки зрения ситуации с уплачиваемыми налогами (например, в отдельных отраслях дополнительные налоговые изъятия предусмотрены на 2023 год в виде повышенных ставок НДПИ). Более того, разные ситуации с инвестициями, в том числе социальными, на территориях присутствия. Если измерять все эти параметры, мы надолго уйдем в ручной режим», — сказал Шохин.

Кроме того, у компаний есть корпоративные процедуры, и не всегда даже мажоритарные акционеры могут их обойти, в том числе из-за необходимости проведения акционерных собраний для принятия такого рода решений, указал глава РСПП. А средства, которые были заработаны бизнесом вследствие благоприятной конъюнктуры в 2022 году, к моменту введения такого взноса уже будут распределены в соответствии с ранее принятыми корпоративными решениями.

«В середине года налоги повышать нельзя, поэтому, наверное, правительством и ставится вопрос о добровольном взносе исходя из благоприятной конъюнктуры, то есть о windfall tax. Другое дело, что благоприятная конъюнктура закончилась для многих отраслей: цены упали, вводятся дополнительные ограничения, и нельзя сказать, что ситуация 2023 года позволит этим компаниям рассчитывать на свободные денежные средства», — отметил Шохин.

Если и вводить новый платеж, то надо анализировать ситуацию в компаниях уже с учетом 2023 года, полагает он. При этом Шохин подчеркивает, что аналог windfall tax фактически уже был применен Минфином в контексте изменения учета курсовых разниц при расчете налога на прибыль.

«В 2022 году был принят ряд мер, которые привели к незапланированным дополнительным поступлениям относительно принятого ранее бюджета. Речь идет о механизме пересчета курсовых разниц для целей налогообложения (соответствующее письмо было направлено Минфином 22 декабря), который отличается от порядка, введенного антикризисным законом весной 2022 года. Может быть, это и был windfall tax?» — рассуждает Шохин.

Какие альтернативы предлагает РСПП

Добровольный взнос в бюджет — не единственный способ применить средства бизнеса на нужды государства, полагает Шохин. Он выделил несколько возможных альтернатив, а именно:

выпуск ОФЗ нового типа

«Почему бы не выпустить дополнительные государственные бонды, привязанные в том числе к ситуации с дефицитом бюджета: если дефицит бюджета выше определенного уровня, то купоны могут не погашаться, проценты не выплачиваться, а ниже какого-то уровня — обслуживание идет в полном объеме с компенсацией того, что было недоплачено ранее», — подчеркнул глава РСПП. По его словам, в бюджетной политике необходимо искать баланс между долговыми и фискальными инструментами.

инвестиции в социальные проекты и проекты развития территорий присутствия компаний

Если речь идет о добровольности, то многие компании этим уже занимаются, и можно было бы посмотреть на возможность тиражирования лучших практик, сказал Шохин. В целом если вкладываться в проекты, то они должны быть business-oriented, например замкнуты на инфраструктуру, в которой нуждаются и бизнес, и население.

развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)

Бизнес готов активно работать в сфере ГЧП, говорит Шохин. Он выразил сожаление, что «заглохла» инициатива Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. «Государство и бизнес по формуле 50 на 50 готовы были создать венчурный фонд в режиме фонда фондов, даже поправки в законодательство разрабатывались. Предполагалось, что этим фондом будет управлять бизнес, а государство рискнет тем, что вложит столько же, сколько компании. Закончилось тем, что управление фондом было решено передать госструктуре и частный бизнес потерял к этому интерес», — сказал он.

Шохин предложил подумать и о фонде развития региональной инфраструктуры — в частности, коммунальной. Такие форматы более предпочтительны для бизнеса как проекты, предполагающие завершение и возврат вложенных средств.

повышение налога на прибыль на 0,5 п.п.

Шохин признал, что любые схемы добровольного участия, скорее всего, отличаются от того, что хочет получить правительство — некий единовременный взнос, который станет «подспорьем в решении бюджетных проблем». А если речь идет про пополнение казны, то этот вклад называется налогами, констатирует Шохин. И хотя в целом РСПП является противником увеличения налоговой нагрузки, именно это является наиболее сбалансированным решением сегодня.

«В случае обострения дефицита в бюджете самым простым способом решения проблемы является дополнительное налогообложение прибыли. По нашему расчету, дополнительные 0,5 п.п. в федеральную часть налога на прибыль было бы достаточным для выхода на уровень дополнительных доходов, которые правительство рассчитывает получить в виде добровольного взноса бизнеса. Как это сделать в виде единовременного платежа и ввести в середине года — вопрос, скорее, технический», — сказал он.

Ранее в правительстве заявили, что не поддерживают предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций. В Минфине пояснили, что дополнительные конъюнктурные доходы получила не вся экономика в целом, а отдельные секторы, поэтому увеличение налога даст неравнозначный эффект для разных отраслей экономики. В 2023 году не планируется менять базовые параметры налоговой системы, включая ставки НДС, НДФЛ и налога на прибыль, добавили в ведомстве.

Как идею взноса оценивают эксперты

В январе 2023 года федеральный бюджет оказался сведен с рекордным для этого времени года дефицитом — почти 1,8 трлн руб. Этот дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн руб., и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн руб. По итогам 2022 года дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн руб. Нефтегазовые доходы бюджета снижаются второй месяц подряд на фоне вступившего в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, а также утвержденного странами G7 потолка цен для российской нефти на уровне $60 за баррель.

Инициатива ввести разовый взнос в бюджет от крупных компаний с высокой рентабельностью уже звучала в 2018 году в виде мысли собрать налог на сверхприбыль, напомнила ассоциированный партнер МЭФ Legal Анна Зеленская. Но тогда правительство не пошло на этот шаг и вместо этого сделало донастройку налоговой системы через имеющиеся инструменты, в частности НДПИ, и таможенные пошлины. Все это стало частью налогового маневра. Нынешняя идея взимать некий добровольный взнос постфактум противоречит концепции стабильности налогообложения и в целом отчасти дискриминационна, считает эксперт.

В 2018 году Андрей Белоусов выступал как автор плана по сбору с бизнеса сверхдоходов на 500 млрд руб. у металлургов и производителей удобрений. В 2021 году он вернулся к похожей идее, заявив РБК, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб. и должны эти деньги вернуть. В итоге сверхдоходы были изъяты государством у металлургических компаний через временное повышение экспортных пошлин с августа 2021 года. А с 2022 года были введены акцизы на сталь и повышены ставки НДПИ на металлургическое сырье и сырье для удобрений.

Добровольный взнос не является налогом, но тем не менее «плотно» контролируя крупный бизнес, государственные органы, в том числе ФНС России, располагают возможностями убедить его сделать такой взнос, констатирует эксперт по налогообложению «СКБ Контур» Михаил Пархоменко. Стратегия государства уже некоторое время направлена прежде всего на сбор налогов с крупнейших налогоплательщиков. Для этого среди прочего создавалась инспекция ФНС по крупнейшим плательщикам, вводилась система налогового мониторинга. Поэтому вряд ли такое нововведение затронет средние и малые компании, полагает эксперт.