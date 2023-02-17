Силуанов назвал исключения из добровольного сбора с бизнеса

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нефтегазовые компании не будут затронуты дополнительным сбором с прибыли прошлых лет, так как в этой отрасли уже предпринят ряд налоговых новаций, исключено также участие предприятий малого бизнеса, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России-24».

Эти налоговые новации, продолжил он, «централизуют часть дополнительной ренты», которую нефтегазовый сектор получил в результате «ценовой конъюнктуры».

«В этом плане мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами», — добавил министр.

Сейчас с бизнесом обсуждается, в какой форме будут осуществлять такую поддержку, будут подготовлены поправки в налоговое законодательство. Минфин рассчитывает, что собрать удастся около 300 млрд рублей.

Об обсуждении однократного добровольного взноса рассказал в начале месяца вице-премьер Андрей Белоусов, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года были «результаты были сильно в плюс».

Эта инициатива сменила декабрьское предложение собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и угольных предприятий, о котором сообщал Bloomberg. Источник РБК отметил, что от идеи отказались и не было понимания, по какому именно принципу определят тех, кто станет платить взнос.



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