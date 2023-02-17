Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:18
Акции Tesla подешевели после отзыва крупной партии машин Инвестиции, 11:17
Энергетический сон: почему полезно подремать днем Pro, 11:17
Силуанов назвал исключения из добровольного сбора с бизнеса Экономика, 11:12
Кибербезопасность в финансах: как защищаться от атак через третьи стороны РБК+, 11:08
SEC обвинила в мошенничестве создателя обвалившего рынок стейблкоина UST Крипто, 11:05
Евгения Медведева рассказала о нежелании становиться тренером Спорт, 11:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 11:02
Какие нюансы учитывать в отчете для налоговой, если вы закрываете ООО Pro, 10:45
Bloomberg сообщил об «ознобе» у финансистов Китая из-за пропажи банкира Бизнес, 10:43
Плющенко запросил ₽10 млн за участие в турнире по шоу-программам Спорт, 10:41
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 10:39
Названы районы Москвы, где чаще всего покупают машино-места в ипотеку Недвижимость, 10:34
Платные трассы сделают бесплатными для электромобилей с 1 марта Общество, 10:31
Экономика ,  
0 

Силуанов назвал исключения из добровольного сбора с бизнеса

Глава Минфина Силуанов: нефтегазовый сектор и малый бизнес не будут платить сбор
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нефтегазовые компании не будут затронуты дополнительным сбором с прибыли прошлых лет, так как в этой отрасли уже предпринят ряд налоговых новаций, исключено также участие предприятий малого бизнеса, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России-24».

Эти налоговые новации, продолжил он, «централизуют часть дополнительной ренты», которую нефтегазовый сектор получил в результате «ценовой конъюнктуры».

«В этом плане мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами», — добавил министр.

Сейчас с бизнесом обсуждается, в какой форме будут осуществлять такую поддержку, будут подготовлены поправки в налоговое законодательство. Минфин рассчитывает, что собрать удастся около 300 млрд рублей.

Об обсуждении однократного добровольного взноса рассказал  в начале месяца вице-премьер Андрей Белоусов, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года были «результаты были сильно в плюс».

Эта инициатива сменила декабрьское предложение собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и угольных предприятий, о котором сообщал Bloomberg. Источник РБК отметил, что от идеи отказались и не было понимания, по какому именно принципу определят тех, кто станет платить взнос.
 

Читайте на РБК Pro
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Как чашка кофе поможет улучшить спортивные результаты и похудеть

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Антон Силуанов Минфин малый бизнес Нефтегазовые компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter