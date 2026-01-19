В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS

«Газпром» и венгерская MOL договорились о покупке российской доли в NIS, сообщили в Минэнерго Сербии. Также частью сделки станут партнеры из ОАЭ, ранее интересовавшиеся этими же акциями. Решение еще должен утвердить регулятор США

Венгерская компания MOL и «Газпром» согласовали основные положения будущего договора купли-продажи российской доли в сербской компании NIS, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Ее слова передает портал Blic.

Сербии удалось в ходе переговоров увеличить долю собственности на 5%, пояснила министр. Соглашение будет направлено американскому регулятору OFAC для принятия окончательного решения.

«Важно также отметить, что Сербии удалось улучшить свои позиции на этих переговорах по сравнению с 2008 годом, когда наша доля владения составляла менее 30%, а именно увеличить в будущем нашу долю в нефтяной промышленности Сербии на 5% и достичь количества акций, которое позволит нам обладать большими правами принятия решений на собрании акционеров и, прежде всего, защищать интересы наших граждан», — пояснила Джедович-Ханданович.

Что касается партнеров из ОАЭ, как отметила министр, ожидается, что они также станут частью будущего договора купли-продажи. Речь идет о базирующейся в ОАЭ Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC). The Wall Street Journal писала, что предприятие наряду с MOL вело переговоры о покупке российской доли.

15 января президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ожидает завершение сделки по продаже российской доли в сербской нефтяной компании NIS в феврале-марте 2026 года.

В декабре Вучич подтвердил, что «Газпром» ведет переговоры о продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL. До этого сербские власти сообщили о согласии российских собственников на продажу своей доли в 56,15% в NIS. Владельцем 44,85% акций является «Газпром нефть», а 11,3% — петербургское АО «Интэлидженс», находящееся под управлением «Газпром капитала».

В конце прошлого года NIS объявила о приостановке работы своего единственного в стране НПЗ, который располагается, в Панчево из-за нехватки сырой нефти на фоне американских санкций. Позже компания получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января.

США ввели санкции в отношении NIS в начале января 2025 года, когда президентом еще был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.

Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены.