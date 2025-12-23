Вучич объявил о достижении соглашения о поставках газа в Сербию из России

Сербия договорилась о поставках газа до конца марта 2026 года. Российская компания «Газпром» также ведет переговоры о продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL, заявил Александр Вучич

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич объявил о достижении соглашения о продлении поставок газа в Сербию до конца марта 2026 года. Об этом сообщает сербский телеканал N1. При этом Сербия рассчитывала завершить переговоры по новому газовому контракту с Россией до 5 декабря этого года.

Александр Вучич также подтвердил, что компания «Газпром» ведет переговоры о продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL. «У нас есть информация, что они ведут переговоры, в частности, с венгерской компанией MOL. Мы ничего против этого не имеем, венгры — наши друзья, просто давайте закончим это как можно скорее, до 15 января», — передает его слова телеканал.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Вучич в интервью агентству «Танюг» подчеркивал, что Сербия не имеет альтернативных источников поставок газа, которые могли бы покрыть текущие потребности страны. Белград рассчитывал на контракт о поставках российского газа как минимум до мая 2026 года.

Ранее президент Сербии заявлял, что ограниченный срок продления договора о поставках российского газа связан с сербской нефтяной компанией NIS, которая оказалась под санкциями США.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть» — 44,85% акций. 29,87% принадлежит властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

19 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщил, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS. США требовали полного вывода российского капитала из NIS для отмены санкций.