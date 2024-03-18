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Война санкций ,  
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Bloomberg назвал страну, которая заменит Индию в закупке российской нефти

Bloomberg: Китай купит российскую нефть Sokol после отказа Индии
Сюжет
Война санкций
Объемы закупок Китаем российской нефти станут в марте рекордными, ожидают аналитики. Это связано с перенаправлением на китайские НПЗ той нефти, от покупок которой отказывается Индия
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китай готовится довести объем закупок российской нефти в марте до 1,7 млн барр. в день, частично благодаря закупкам нефти марки Sokol и ESPO, от закупок которых Индия отказывается из-за санкций США. К такому выводу пришли аналитики Kpler, пишет Bloomberg.

Такие ежедневные объемы закупок станут рекордными для Китая. Как указывают аналитики, ожидается, что поставки Sokol утроятся по сравнению с февралем и достигнут рекордного уровня — 379 тыс. барр. в день. Кроме того, импорт Китаем нефти марки ESPO (ВСТО, марка сибирской нефти, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) вырастет до 882 тыс. барр. в день, что станет рекордным объемом с января прошлого года.

Пока неясно, попадут ли все объемы Sokol к реальным покупателям или будут отправлены на хранение, оценивают трейдеры. Они указали, что китайские банки нерешительно участвуют в торговле из-за последних санкций США против танкеров.

Sokol — сорт нефти, добываемой в проекте «Сахалин-1», экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край). Нефть этого сорта отличается невысокой вязкостью и низким содержанием серы, это позволяет получать в ходе переработки больше объемов дорогостоящих нефтепродуктов — бензина, керосина, а также дизеля.

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О том, что Индия, крупнейший покупатель морских партий российской нефти, перестала закупать нефть сорта Sokol, стало известно в марте. Эта страна не получала Sokol в декабре и январе, писал Reuters со ссылкой на торговые источники и данные отслеживания танкеров. По данным Bloomberg, в декабре танкеры с Sokol простаивали в нескольких милях от берегов Индии. Агентство предположило, что проблема в трудностях с оплатой, возникающих из-за санкций, но в правительстве Индии заверили, что дело в непривлекательности скидок, а проблем с переводом средств нет.

Аналитики заметили, что танкеры с Sokol к середине марта скопились близ китайского берега, в частности у провинции Шаньдун, где расположена большая часть независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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То, что Индия с начала года перестала закупать и премиальную марку нефти ВСТО, выяснил «Коммерсантъ». Этот сорт поставляется с месторождений Восточной Сибири. Котировки ВСТО, в отличие от основного российского экспортного сорта Urals, всегда превышали потолок цен на российскую нефть, установленный странами «Большой семерки» на уровне $60 за баррель.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Страны G7 ко второй годовщине начала Россией военной операции пообещали ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ввести санкции против нарушителей, сократив ее доходы от экспорта энергоресурсов. В «Большой семерке» указывали на стремление ограничивать использование Россией «теневого флота», который используется для обхода потолка цен.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — признавал президент Владимир Путин.

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