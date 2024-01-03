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Война санкций ,  
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Индия назвала свою версию сокращения поставок российской нефти

Министр Пури: сокращение поставок нефти из России случилось не из-за оплаты
Сюжет
Война санкций
Версия о сокращении закупок Индией нефти в России из-за санкций, которые мешают проводить платежи, не соответствует действительности, заявил министр нефти. По его словам, работают рыночные механизмы, в первую очередь цена скидки
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Хардип Сингх Пури
Хардип Сингх Пури (Фото: Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил на брифинге министр нефти Хардип Сингх Пури.

Ранее агентство со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что импорт российской нефти Индией сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg.

«Проблем с оплатой нет», — сказал Пури. «Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — пояснил Пури. По словам министра, стране требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России, и это, подчеркнул министр, свидетельствует об отсутствии проблем с оплатой.

Агентство отмечает, что Пури в своем ответе не упомянул о потолке цен на нефть, введенных «Большой семеркой» в качестве санкции против России.

Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и стала крупным покупателем российских углеводородов после начала военной операции на Украине и ужесточения санкций против России.

Bloomberg узнал о застрявших на пути в Индию танкерах с российской нефтью
Бизнес
Фото:Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Bloomberg 21 декабря сообщил, что танкеры с 5 млн баррелей российской нефти марки «Сокол», которые везли груз в Индию, простаивали в нескольких милях от берега. К тому времени в некоторых случаях задержка достигла уже четырех недель.

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По версии агентства, задержка может быть связана с санкциями США: в октябре Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело ограничения против двух компаний из ОАЭ и Турции за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен, введенного странами G7. В ноябре и декабре последовали новые санкции; как отмечает Bloomberg, они затронули восемь судов.

В апреле 2023 года Bloomberg сообщил, что индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.

В июне агентство сообщало, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, поскольку эти средства практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. В сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК сообщил, что крупные российские банки — ВТБ и Сбербанк — уже нашли способы конвертировать индийские рупии в рубли для возврата этой валютной экспортной выручки в Россию.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Индия нефть санкции
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