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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о застрявших на пути в Индию танкерах с российской нефтью

Bloomberg узнал о застрявших на пути в Индию шести танкерах с российской нефтью
Сюжет
Война санкций
Шесть танкеров с нефтью не могут достичь берегов Индии. Bloomberg называет возможной причиной санкции США из-за нарушения ценового потолка; Россия считает ограничения незаконными
BRENT BRENT $80,7 -0,04%
Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press
Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Танкеры с 5 млн барр. российской нефти марки «Сокол», которые везли груз в Индию, сейчас простаивают в нескольких милях от берега, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. В некоторых случаях задержка достигает четырех недель.

Речь идет о шести танкерах. Точная причина задержки неизвестна, но, как передает Bloomberg, она может быть связана с санкциями США: в октябре Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело ограничения против двух компаний из ОАЭ и Турции за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен, введенного странами G7 (он составляет $60 за баррель). В ноябре и декабре последовали новые санкции; как отмечает Bloomberg, они затронули восемь судов.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС


Агентство отмечает, что в целом поставки нефти «Сокол» в Индию продолжаются: один из танкеров завершил погрузку нефти в российском порту 19 декабря и направился в Вадинар, куда должен прибыть 5 января.

Страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году с целью сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. Накануне OFAC обновил рекомендации по соблюдению ограничений — в частности, потребовал от поставщиков услуг из стран коалиции потолка цен получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.

Россия, которая считает санкции незаконными, в ответ отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что страна адаптировалась к ограничениям и научилась «хеджироваться от санкционных рисков».

По оценке финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, за год Москва недополучила от экспорта около €34 млрд. Потери достигли максимума в 26% в первом квартале года — €180 млн ежедневно, но ко второй половине 2023-го усилия были фактически «сведены на нет» из-за неспособности обеспечить соблюдение и постоянный мониторинг предельной стоимости нефти, а также из-за продажи Россией нефти по ценам, превышающим ограничение.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть танкер Индия потолок цен на нефть Совкомфлот
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