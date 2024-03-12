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Путин пообещал нефтяникам работу «на 100 лет»

Президент Путин пообещал, что нефтяникам хватит работы «на 100 лет»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Человечество еще очень долго будет использовать углеводороды, так что работы нефтяникам хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Несмотря на разговоры о возобновляемых источниках энергии, человечество, по мнению главы государства, «еще очень и очень долго» будет заниматься добычей и использованием углеводородов.

«Работы хватит на 100 лет», — сказал Путин в разговоре с одним из победителей конкурса, инженером-нефтяником «Газпром нефти» Владиславом Вахниным (цитата по ТАСС).

Россияне перестали считать нефтегазовую сферу самой престижной для работы
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Спрос на кадры в нефтегазовых компаниях за семь месяцев 2023 года вырос в полтора раза по сравнению с предшествующим годом, показало исследование НН.ru. За январь—август 2023 года работодатели из этой отрасли открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом результаты опроса НН.ru среди россиян в том же году показали, что нефтегазовую отрасль считают престижной 42% респондентов. В 2020 году эту сферу выбирали 48% респондентов. Зато самой престижной в 2023 году россияне назвали IТ-отрасль, так ответили 49% опрошенных.

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Владимир Путин

политик, президент России
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