Wildberries разорвал контракты с компанией Бакальчука

Wildberries продолжает строительство объектов, но расторгнул договоры с «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука, который был подрядчиком маркетплейса. В компании супруга основательницы Wildberries решение называли незаконным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Информация компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука об остановке строительства логистического комплекса Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Строительство «коробки» объекта завершено по плану, сейчас идет внутренняя отделка и монтаж коммуникаций», — сообщил онлайн-ретейлер.

Как заявили ранее в «ВБ Девелопмент», строительство склада в Шушарах приостановили из-за того, что заказчик проекта прекратил перечислять платежи участникам строительства. В компании Бакальчука утверждают, что работы прекращены не только на объекте в Петербурге, но и примерно на 30 проектах в России и Белоруссии, которые начинались при их участии.

В пресс-службе Wildberries заявили, что ведут строительство по плану, а договоры с «ВБ Девелопмент» были расторгнуты в связи с нарушением сроков, а потом и в связи с односторонним безосновательным приостановлением строительства с их стороны.

«С целью завершения работ по строительству и вводу объектов в эксплуатацию были заключены договоры с новым техническим заказчиком. Все утверждения представителей «ВБ Девелопмент» об обратном являются ложными и не основаны на фактических обстоятельствах и нормах права», — отмечает маркетплейс.

В Wildberries добавляют, что уведомили о расторжении договоров «ВБ Девелопмент». В компании Бакальчука РБК заявили, что получили такое уведомление, но считают решение онлайн-ретейлера незаконным.

«Сейчас мы обсуждаем с нашей юридической службой дальнейшие шаги. После проведенных консультаций, мы официально сообщим о дальнейших действиях», — сообщил генеральный директор «ВБ Девелопмент»Денис Кузнецов.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries, в котором Бакальчуку принадлежит 1%, объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» в июне. В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук выступил против объединения, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил о попытке «рейдерского захвата» компании. Ким в ответ сказала, что это не «рейдерский захват, а развод». Она подала иск о расторжении брака.

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, там пострадали семь человек, двое погибли. Ким говорила, что муж пытался захватить помещения компании. Бакальчук утверждал, что пришел на переговоры по поводу строительства складов, которые его компания возводит для маркетплейса. В Wildberries указывали, что таких переговоров не планировали. После конфликта были арестованы 30 человек. Бакальчука был задержан и опрошен правоохранительными органами, но на следующий день сообщил, что находится дома.

Склад в Шушарах сгорел в январе, рядом начали возводить новый. 16 октября Ким заявила, что ее муж Владислав Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на объект. Она также сказала, что «незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону».