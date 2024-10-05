Основательница Wildberries официально сменила фамилию на Ким

Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию на Ким и показала соответствующий документ. Она рассказала о возвращении к девичьей фамилии спустя пять дней после конфликта со стрельбой возле офиса Wildberries в центре Москвы

Фото: kimtatyana2024 / Telegram

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию на девичью — Ким. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, прикрепив фотографию свидетельства о перемене фамилии.

«Ким — теперь и официально», — подписала она фото.

О решении сменить фамилию Ким рассказала 23 сентября, спустя пять дней после конфликта со стрельбой возле офиса Wildberries в центре Москвы. Тогда погибли двое охранников офиса, еще семь человек были ранены, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщали в СК.

В Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — сооснователя маркетплейса (имеет долю в 1%) и мужа Ким (в июле она объявила о разводе, первое заседание состоялось в сентябре). Сам он утверждал, что пришел на переговоры, но Ким и компания это опровергли.

Бакальчук выступает против объединения Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие РВБ. Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчука поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом Мирзояном и его братом Леваном. Татьяна Ким ответила: «Это не рейдерский захват. Это развод». Она подала иск о разводе, первое заседание прошло в сентябре.

В день стрельбы у офиса Wildberries в центре столицы был атакован и другой офис компании — у метро «Динамо». По данным РВБ, туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме» вместе с бывшими топ-менеджерами Wildberries, через полтора часа их вывели из здания. Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством» Бакальчука.

СК завел дело по ч. 1 и 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».