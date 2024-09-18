Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries

Бакальчук назвала произошедший в офисе Wildberries конфликт с участием ее супруга Владислава «неудачной попыткой рейдерского захвата»

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Владислав Бакальчук и еще несколько человек пришли с оружием в офис Wildberries и пытались его захватить, сообщила в телеграм-канале основательница компании Татьяна Бакальчук. По ее словам, три человека получили ранения.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала она.

Ануфриев — сооснователь Wildberries, он был коммерческим директором компании, уволился в июне. Тогда же было объявлено об объединении Wildberries и рекламной компании Russ братьев Роберта и Левона Мирзоянов. Бакин был председателем совета директоров Вайлдберриз Банка и покинул его примерно в то же время, писал Forbes.

Супруг Бакальчук ранее сообщил, что прибыл в офис на переговоры, там у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила Татьяна Бакальчук. Она добавила, что случившееся представляет собой «неудачную попытку» «рейдерского захвата».

Инцидент произошел в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что возле офиса Wildberries задержали около десяти человек.

После объединения Wildberries и Russ была образована компания «РВБ» — в ней 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» и 35% у ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»). Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Бакальчук заявил, что инцидент в офисе Wildberries был «масштабной провокацией, устроенной руководством «РВБ» и лично братьями Мирзоян».

Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся. 12 сентября прошло первое заседание в рамках бракоразводного процесса, но супруги на него не явились.