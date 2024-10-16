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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Татьяна Ким призвала не ездить на склад в Шушарах из-за «подарка» мужа

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Ким заявила, что команда Бакальчука готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший в январе склад в Шушарах. Она призвала не ездить туда, пока новый склад еще не сдан в эксплуатацию

Татьяна Ким призвала не ездить на склад в Шушарах из-за «подарка» мужа
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Основательница Wildberries Татьяна Ким (до начала октября — Бакальчук) заявила, что ее муж Владислав Бакальчук (ему принадлежит 1% в компании) готовит «незаконный пресс-тур» на складе маркетплейса в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом она сообщила в видеообращении в телеграм-канале.

Склад сгорел в январе и еще не введен в эксплуатацию, поэтому Ким призвала журналистов и подрядчиков не приезжать на объект. В августе она показала работы по возведению нового здания на месте сгоревшего склада и рассказала, что строительство планируется завершить к октябрю.

Ким назвала это «подарком» от супруга ко дню рождения (16 октября). «Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я хочу напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — сказала она.

Ким заявила также, что Бакальчук — «социально опасен», и отметила, что он «находится в неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации».

Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В июне Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Исполнительным директором совместного предприятия стал занимающий ту же должность в Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчук выступает против сделки с Russ и пытается ее оспорить. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе летом, первое заседание состоялось в середине сентября. В октябре бизнесвумен сменила фамилию на девичью.

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и его супруга, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук был задержан, но на следующий день заявил, что находится дома.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Wildberries Шушары склад Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries
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