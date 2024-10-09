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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Кадыров предостерег от «национального окраса» стычки в офисе Wildberries

Кадыров призвал не придавать «национальный окрас» конфликту в офисе Wildberries
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Некоторые люди придают конфликту в московском офисе Wildberries «национальный окрас» и считают «кадыровцев» зачинщиками конфликта, заявил глава Чечни. Он призвал «отвечать за такие слова и выражать претензии» лично ему
Полицейские у офиса Wildberries, где&nbsp;была стрельба,&nbsp;в Москве,&nbsp;18 сентября 2024 года
Полицейские у офиса Wildberries, где была стрельба, в Москве, 18 сентября 2024 года (Фото: Антон Великжанин / РИА Новости)

После конфликта в московском офисе Wildberries появились люди, которые начали придавать ему «национальный окрас», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Сторонники такой точки зрения утверждают, что «зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы», отметил глава региона.

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!», — написал он.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На фоне сделки между основателями маркетплейса Татьяной Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком возник конфликт. Кадыров поддержал Бакальчука и заявил о «рейдерском захвате».

Ким назвала происходящее не рейдерским захватом, а разводом и подала иск о расторжении брака с Бакальчуком. Она объясняла сделку возможностью «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».

18 сентября у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.

В конфликте участвовали бывший боец ММА, чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев и другие уроженцы республик Северного Кавказа. Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, еще 19 были назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

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Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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