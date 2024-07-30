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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Татьяна Бакальчук подала иск о разводе

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Татьяна Бакальчук обратилась с иском в суд, предметом которого «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений». Ранее она объявляла о разводе с мужем, говорившем о рейдерском захвате Wildberries
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к своему мужу, Владиславу Бакальчуку, сообщает пресс-служба московских судов. Суть иска не называется, однако в пресс-службе сообщили, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале подтвердила, что речь идет о разводе. «Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — написала она.

23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — должность главного исполнительного директора. Но в созданном после заявления совместном предприятии — ООО «РВБ» — гендиректором указан Мирзоян.

Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, указывали РБК опрошенные юристы. В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», заявлял Владислав Бакальчук в интервью РБК: у пары не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам.

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Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания — крупнейший российский маркетплейс. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб.

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Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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