Война санкций⁠,
0

Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Reuters: Midad Energy стала одним из главных претендентов на активы ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
Саудовская Midad Energy стала одним из фаворитов на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа, узнал Reuters. Она предложила схему с наличными и эскроу-счетами. США продлили отсрочку от санкций для российской компании до 17 января
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 737 +0,7% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Как утверждает агентство, Midad Energy намерена выкупить зарубежные активы за наличные, при этом средства будут храниться на специальном эскроу-счете до снятия санкций с российской компании. В сделке могут принять участие и американские компании, добавил один собеседник.

Гендиректор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан — брат советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаеда Аль-Айбана, который принимал участие в февральских переговорах между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Их отец Мохаммед Аль-Айбан был первым главой разведки королевства.

Предложение Midad Energy возникло на фоне «бурного экономического сотрудничества» между США и Саудовской Аравией при президенте США Дональде Трампе, отмечает агентство. Только в этом году Эр-Рияд и Вашингтон подписали соглашения в области обороны, энергетики и технологий, в которые Саудовская Аравия обязалась инвестировать до $1 трлн.

РБК направил запрос в Midad Energy и пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Власти Молдавии изымут у ЛУКОЙЛа топливный терминал в аэропорту Кишинева
Политика
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Накануне Минфин США отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Банк предлагал безденежную схему: обменять бумаги ЛУКОЙЛа, находящиеся у инвесторов в США, на глобальные активы компании. Сделку лоббировал бывший советник Дональда Трампа Брайан Ланза, писало Politico. Благодаря ему российская компания получила отсрочку от санкций (США продлили лицензию на продажу зарубежных активов компании до 17 января), узнало издание.

Интерес к покупке активов ранее также проявляли один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil, венгерская MOL и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

ЛУКОЙЛ начал искать покупателей для своих зарубежных активов после того, как оказался в санкционном списке США в конце октября. Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле назвали меры против ЛУКОЙЛа недружественным шагом США.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
ЛУКОЙЛ Саудовская Аравия

