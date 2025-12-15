 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Власти Молдавии изымут у ЛУКОЙЛа топливный терминал в аэропорту Кишинева

Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительство Молдавии изымет у ЛУКОЙЛа топливный терминал в аэропорту столицы, города Кишинева. В течение 20 дней все активы, согласно контракту 2005 года, должны быть переданы государству, заявил премьер Александр Мунтяну, пишет Unimedia.

По его словам, это решение необходимо в том числе для защиты национальной безопасности и безопасности объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр признал, что страна зависит от некоторых услуг ЛУКОЙЛа, который является единственным импортером нефтепродуктов для аэропорта и единственным владельцем инфраструктуры, включая склады, в воздушной гавани.

В ноябре министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету рассказал, что аэропорт Кишинева получил в пользование топливный терминал LUKOIL-Moldova. По его словам, власти договорились с румынской компанией о продаже топлива аэропорту на ближайший период. Следующим этапом он тогда назвал покупку активов и инфраструктуры аэропорта, принадлежащих ЛУКОЙЛу.

Минфин США отказал банку Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Amr Alfiky / Reuters

ЛУКОЙЛ начал искать покупателей для своих зарубежных активов после того, как сначала оказался в санкционном списке США. Интерес к их приобретению проявили один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Российские власти требуют отменить западные санкции и называют их неэффективными.

Материал дополняется

Дарья Лебедева
ЛУКОЙЛ
ПАО "ЛУКОЙЛ"

