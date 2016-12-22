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Белоусов предложил обсудить изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний
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Белоусов предложил обсудить изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний
Бизнес, 16:44
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Белоусов предложил обсудить изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний
Помощник президента Андрей Белоусов, предложивший изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов и химиков, пригласил глав этих компаний на встречу. Он хочет услышать аргументы бизнеса, выступившего резко против идеи
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Помощник президента Андрей Белоусов пригласил руководителей 14 компаний, у которых предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год, на встречу через неделю, 24 августа. Об этом РБК сообщили два источника в этих компаниях.

По словам собеседников РБК, Белоусов планирует пояснить свою позицию и услышать аргументы компаний, выступивших резко против его идеи. Чиновник также рассчитывает узнать у топ-менеджеров альтернативные предложения по наполнению бюджета, чтобы прийти к компромиссу. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

В письме, отправленном на имя президента Владимира Путина, Белоусов объяснил необходимость изъятия сверхдоходов выполнением майских указов. К письму прилагается перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия сверхдоходов основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки. Новость об этой инициативе Белоусова обрушила котировки акций перечисленных в письме компаний.

Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент поручил правительству проработать эти предложения. Профильные ведомства должны представить правительству свою позицию к 17 августа. Большинство из них не поддерживают идею Белоусова, рассказали РБК близкие к ним источники.

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Компании, которые оказались в списке Белоусова, выступили резко против его инициативы. Так, основной владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что это предложение «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». А владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил министра промышленности Дениса Мантурова отказаться от изъятия сверхдоходов, иначе «ни о каком росте в черной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придется». Российский союз промышленников и предпринимателей на этой неделе написал письмо Путину, в котором указал, что инициатива Белоусова не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Даже попавшая под санкции США UC Rusal, формально не включенная в список, направила в Минпромторг презентацию с оценками потерь из-за снижения «Норникелем» дивидендов из-за плана Белоусова.

Аналитики БКС оценивают вероятность реализации инициативы Белоусова как низкую. «Напомним, тема налогообложения сектора возникала уже не раз и никогда не приводила к каким-либо ощутимым последствиям», — пишут они в своем отчете. Предполагаемые плюсы от поступлений заявленных средств, по их словам, несопоставимы с потенциальным ущербом для внутренней стабильности и инвестиционного климата. «Также мы отмечаем, что инициатором предложения выступило не министерство, а помощник президента. Мы считаем, что, если бы у властей были серьезные намерения усилить налоговое бремя для металлургов, инициатива исходила бы из другого источника», — говорится в отчете.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Андрей Белоусов
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