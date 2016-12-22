UC Rusal оценила финансовую дыру от «плана Белоусова»

Из-за идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы UC Rusal Олега Дерипаски рискует лишиться дивидендов «Норникеля». Без них компании грозит дыра в $1,4 млрд

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UC Rusal Олега Дерипаски, попавшая под санкции США, может пострадать от предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год. Об этом говорится в презентации под названием «Дефицит денежных средств», которую компания направила в Минпромторг. У РБК есть копия этого документа, ее подлинность подтвердил источник, узнавший о презентации от чиновника этого ведомства.

UC Rusal не попала в список из 14 компаний, у которых Белоусов предложил изымать сверхдоходы, но эта компания является вторым по размеру акционером «Норникеля» (владеет 27,8%), который, согласно идее чиновника, должен перечислить в бюджет больше всех — 114 млрд руб. из 513,7 млрд руб. для исполнения майских указов ​президента Владимира Путина. А дивиденды «Норникеля» «необходимы» алюминиевой компании для финансирования дефицита денежных средств, говорится в презентации.

Согласно документу, американские санкции, наложенные на UC Rusal 6 апреля, уже привели к ограничениям экспорта металла в Европу, США и Азию (ежегодно компания поставляла 2,9 млн т, включая 1,4 млн т продукции с добавленной стоимостью). К тому же транспортные компании отказались от обслуживания экспортных контрактов алюминиевого производителя и импортных поставок сырья и материалов для его зарубежных и российских активов. Из-за этих ограничений UC Rusal ожидает оттока $1,4 млрд на финансирование оборотного капитала в 2018 году, снижения EBITDA в ближайшие три года и дефицита денежных средств, говорится в презентации.

Дефицит денежных средств у UC Rusal по итогам 2018 года составит $99 млн, в 2019 году $655 млн и еще $777 млн — в 2020 году, следует из презентации. В документе учитываются дивиденды «Норникеля», выплаченные компании Дерипаски по итогам 2017 года ($410 млн), но нет промежуточных выплат по итогам первого полугодия 2018 года (UC Rusal полагается $600 млн), которые совет директоров производителя никеля рекомендовал только во вторник, 14 августа.

Расчеты финансовых показателей UC Rusal за 2019–2020 годы, указанные в презентации, не предусматривают никаких выплат от «Норникеля». То есть без них компании грозит дыра в $1,43 млрд за два года.

Если инициатива Белоусова по изъятию сверхдоходов реализуется, то «Норникель» не сможет платить щедрые дивиденды, поясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Конечно, она в состоянии сократить часть капитальных затрат — например, $1 млрд из $2,5 млрд инвестиций, запланированных на 2018 год, пойдут на экологические программы, и их можно ужать, рассуждает эксперт. Но у «Норникеля» большая часть затрат относится к обязательным, необходимым для обеспечения производственного процесса (stay-in-business projects), поэтому под сокращения пойдут и выплаты акционерам, предупреждает он. Этим он объясняет обеспокоенность компании Дерипаски.​

Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

Инициативу помощника президента по изъятию сверхдоходов уже раскритиковали и другие компании, которые оказались в самом списке Белоусова. Так, основной владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что это предложение «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». А владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил министра промышленности Дениса Мантурова отказаться от изъятия сверхдоходов, иначе «ни о каком росте в черной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придется».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на этой неделе написал письмо Путину, в котором указал, что инициатива Белоусова не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Минпромторг против Минпромторг проводит консультации с компаниями металлургической и химической отраслей, на которых анализируется возможное влияние на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний и отрасли в целом, потенциальных мер по изъятию у них дополнительных доходов, заявил РБК представитель ведомства. В ближайшее время, по его словам, будет сформирована консолидированная позиция по этому вопросу. В Минпромторге видят негативные последствия от планируемых изъятий, рассказал РБК источник в ведомстве. По его словам, в долгосрочной перспективе речь может идти о недополучении большего объема налогов и снижении доли ВВП по отраслям. Кроме того, компании не смогут должным образом участвовать в выполнении ряда параметров майского указа президента — прежде всего тех, которые касаются повышения производительности труда и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта, добавил собеседник. Помимо этого в Минпромторге считают некорректным сравнивать компании разных отраслей по тем показателям, которые представлены в письме помощника президента, сообщил источник РБК (Белоусов предлагал привести уровень налоговой нагрузки металлургов и производителей удобрения к показателям нефтегазовой отрасли). «Краткосрочный положительный эффект изъятий будет нивелирован рисками пересмотра в сторону снижения инвестиционных программ компаний, сокращения персонала, частичной потери внешних рынков в рамках конкуренции, существующей сегодня», — резюмировал он. «Андрей Белоусов находится в отпуске и не сможет прокомментировать позицию Минпромторга», — сообщил РБК его представитель.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 13 августа заявил, что президент пока не согласился с инициативой своего помощника, а лишь поручил ее проработать в правительстве. Вице-премьер Максим Акимов поручил профильным ведомствам направить в правительство проект доклада к пятнице, 17 августа, следует из его поручения, копия которого есть у РБК. ​