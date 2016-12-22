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РСПП попросил Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов
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РСПП попросил Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов
Бизнес, 17:11
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РСПП попросил Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов
Союз попросил президента привлечь к обсуждению проблемы участников деловых кругов и сами компании, которых касается это предложение. Ранее Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у металлургов и производителей удобрений
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил свою позицию по поводу идеи помощника главы государства Андрея Белоусова изымать в пользу государства сверхдоходы металлургических предприятий, производителей удобрений и «Сибура». Копия письма есть в распоряжении РБК.

РСПП считает, что инициатива Белоусова не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны. В частности, отмечается в письме, российские компании, в отношении которых предлагается изымать сверхдоходы, действуют в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. При этом, обращает внимание РСПП, конкуренты не затронуты санкциями и международными ограничениями, не подвергаются налогообложению сверхдоходов, а существуют «в условиях стабильных налоговых режимов с умеренными ставками роялти».

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Кроме этого, отмечается в письме, инициатива Белоусова противоречит недавним заявлениям правительства о том, что повышение налогов в 2019-2024 годах будет ограничиваться только ростом НДС с 18% до 20%. Методику расчета потенциального объема изымаемых доходов РСПП считает недостаточно проработанной. В союзе уверены, что сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей некорректно.

РССП прогнозирует, что реализация инициативы Белоусова негативно скажется на финансовых ранках, отмечая, что акции компаний, затронутых предложением, уже упали в цене. По расчетам союза, «разовое» снижение капитализации российского фондового рынка может составить до 3 трлн руб. Кроме этого, многие компании являются градообразующими и проводят в регионах присутствия крупные социальные программы. Возросшая налоговая нагрузка приведет к сокращению таких программ, предупреждает РСПП.

Кроме этого, РСПП видит в инициативе Белоусова риски для банковской системы страны и для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

РСПП просит президента поддержать позицию союза в том, что идея об изъятии сверхдоходов может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий и достижения стратегических целей национальной экономики. Также союз просит Путина дать поручение о привлечении к дискуссии представителей деловых кругов и сами компании, затронутые данным предложением.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко.
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