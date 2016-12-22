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Миллиардеры России за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
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Миллиардеры России за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
Бизнес, 12:50
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Миллиардеры России за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»

Богатейшие люди России потеряли более $3 млрд за один день после того, как Андрей Белоусов, помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам, предложил повысить налоги для ведущих компаний горно-металлургического сектора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

В четверг, 9 августа, РБК сообщил, что Белоусов написал Путину письмо, в котором предложил изъять более 500 млрд руб. у 14 компаний на реализацию майских указов президента.

Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо»
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Среди компаний, сверхдоходы которых предложил изъять Белоусов, — «Норильский никель», совладельцем которого является Владимир Потанин, «Северсталь», крупнейшим акционером которой является Алексей Мордашов, нефтехимическая группа ПАО «Сибур Холдинг», подконтрольная Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, а также Evraz, ММК, НЛМК, АЛРОСА и др. Как сообщал источник РБК, Путин поставил на письме резолюцию «Согласен», при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

По данным Bloomberg, на максимальную величину среди миллиардеров — на $832 млн, или 4% от всего состояния, — упало состояние Владимира Лисина, которому принадлежит контрольный пакет акций ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). На втором месте в рейтинге пострадавших оказался владелец ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников — он потерял $446 млн, акции его компании подешевели на 5,2%. Замыкает тройку владелец «Северстали» Алексей Мордашов, потерявший $444 млн в день.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, правительство России не будет заставлять предпринимателей делиться своими сверхдоходами из-за ослабления рубля. По его словам, кабмин изучит все обстоятельства получения дополнительных доходов, но никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные секторы экономики в настоящий момент правительство не готовит.

Теги: миллиардеры , Андрей Белоусов
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