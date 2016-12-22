Песков рассказал об отсутствии у Кремля позиции по плану Белоусова

План помощника президента Андрея Белоусова по изъятию 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» находится на рассмотрении в правительстве. Окончательного решения по данному предложению пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что рассматривается идея помощника президента. Президент согласился, что ее надо рассмотреть», — отметил Песков.
Он добавил, что после рассмотрения Кремль сформирует свою позицию по плану Белоусова.
На минувшей неделе помощник президента Андрей Белоусов предложил ввести налог на сверхдоходы металлургов и производителей удобрений, изъяв в пользу государства в общей сложности свыше 500 млрд руб. Позднее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать эти предложения.