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Песков рассказал об отсутствии у Кремля позиции по плану Белоусова
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Песков рассказал об отсутствии у Кремля позиции по плану Белоусова
Политика, 12:25
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Песков рассказал об отсутствии у Кремля позиции по плану Белоусова

План помощника президента Андрея Белоусова по изъятию 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» находится на рассмотрении в правительстве. Окончательного решения по данному предложению пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что рассматривается идея помощника президента. Президент согласился, что ее надо рассмотреть», — отметил Песков.

Он добавил, что после рассмотрения Кремль сформирует свою позицию по плану Белоусова.

На минувшей неделе помощник президента Андрей Белоусов предложил ввести налог на сверхдоходы металлургов и производителей удобрений, изъяв в пользу государства в общей сложности свыше 500 млрд руб. Позднее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать эти предложения.


 

Теги: Дмитрий Песков , отсутствие , позиция , Кремль , Андрей Белоусов
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