Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи

Российские авиакомпании могут пока рассчитывать только на 70% от компенсации, выделенной на поддержку отрасли. Даже если к августу пассажиропоток не изменится, компании могут получить лишь 17 из 23 млрд руб.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В среду, 13 мая, и.о. премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление о предоставлении авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов. Доходы перевозчиков снизились из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса. Выделить финансирование в качестве экстренной поддержки авиакомпаний президент Владимир Путин поручил еще в середине апреля.

Но, как следует из расчетов РБК на основании текущих правил поддержки, из выделенных 23,4 млрд руб. компании пока смогут претендовать только на 16,84 млрд руб. О том, что именно о таком финансировании — на уровне 70% от всего объема выделенного финансирования идет речь, — РБК подтвердил источник, знакомый с данными Росавиации.

Кто может претендовать на субсидии

Согласно постановлению, рассчитывать на субсидию могут все авиакомпании при выполнении ряда условий: не прерывать полеты и зафиксировать снижение пассажиропотока. Кроме того, перевозчик не может быть иностранным юрлицом, иметь задолженность перед бюджетом, находиться в процессе реорганизации или банкротства. По этим критериям на поддержку, в частности, не может рассчитывать лоукостер «Победа»: в марте у нее продолжался рост пассажиропотока, а с начала апреля до конца мая компания приостанавливала полеты.