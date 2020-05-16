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Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи

Российские авиакомпании могут пока рассчитывать только на 70% от компенсации, выделенной на поддержку отрасли. Даже если к августу пассажиропоток не изменится, компании могут получить лишь 17 из 23 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В среду, 13 мая, и.о. премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление о предоставлении авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов. Доходы перевозчиков снизились из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса. Выделить финансирование в качестве экстренной поддержки авиакомпаний президент Владимир Путин поручил еще в середине апреля.

Но, как следует из расчетов РБК на основании текущих правил поддержки, из выделенных 23,4 млрд руб. компании пока смогут претендовать только на 16,84 млрд руб. О том, что именно о таком финансировании — на уровне 70% от всего объема выделенного финансирования идет речь, — РБК подтвердил источник, знакомый с данными Росавиации.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Кто может претендовать на субсидии

Согласно постановлению, рассчитывать на субсидию могут все авиакомпании при выполнении ряда условий: не прерывать полеты и зафиксировать снижение пассажиропотока. Кроме того, перевозчик не может быть иностранным юрлицом, иметь задолженность перед бюджетом, находиться в процессе реорганизации или банкротства. По этим критериям на поддержку, в частности, не может рассчитывать лоукостер «Победа»: в марте у нее продолжался рост пассажиропотока, а с начала апреля до конца мая компания приостанавливала полеты.

Как рассчитывается размер компенсации

Субсидии будут выделяться из расчета потерь за шесть месяцев — с февраля, когда начали сокращаться рейсы из-за пандемии коронавируса, до июля 2020 года. За снижение пассажиропотока в каждый из этих месяцев авиакомпании, продолжающие полеты, могут получить по 365 руб. за каждого пассажира, потерянного по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, следует из формулы, которая приводится в постановлении. Таким образом, потери должны субсидироваться пропорционально снижению трафика каждой компании. В положенные 365 руб. на пассажира также учтены лизинг, аэропортовое обслуживание и другие расходы перевозчика.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Почему весь объем помощи может быть невостребован

В феврале 2020 года российские авиакомпании перевезли 7,971 млн пассажиров (рост к прошлому году — 6,5%), в марте — 6,41 млн человек (снижение на 26,6% к марту 2019-го), в апреле — 771 тыс. пассажиров (сокращение на 93,2%). Исходя из этих данных, авиакомпании могут претендовать за три месяца совокупно на 4,2 млрд руб.

За февраль снижение объема перевозок из крупнейших игроков зафиксировал только «Аэрофлот», размер компенсации для него может составить 43,3 млн руб., и его «дочка» «Россия» (28,9 млн руб.). За март, помимо «Аэрофлота» (за этот месяц он может получить 450 млн руб.), на субсидии могут претендовать S7 (104 млн руб.), «Уральские авиалинии» (61,4 млн руб.) и Utair — 40,5 млн руб. За апрель крупнейшая российская авиакомпания фактически может получить уже более 1 млрд руб., а S7 — 420 млн руб.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За перевозки в мае-июле компании смогут запросить еще лишь 12,64 млрд руб, даже если допустить, что пассажиропоток останется на таком же низком уровне, как в апреле (на 92–93% меньше, чем в аналогичный период 2019 года), следует из расчетов РБК и подтверждает собеседник, знакомый с данными Росавиации. Таким образом, общие выплаты субсидий за шесть месяцев не превысят 16,84 млрд руб. Но некоторые российские авиакомпании уже заявили о намерении возобновить или увеличить количество рейсов с начала июня, то есть итоговая сумма компенсаций может быть еще ниже.

Источник РБК в Росавиации пояснил, что в случае экономии выделенных средств возможны отдельные решения об их дополнительном использовании, но пока такой информации в ведомстве нет.

Еще 23 млрд рублей

Аналогичную сумму в 23 млрд рублей Владимир Путин уже поручал выделить авиакомпаниям в прошлом году, но в рамках компенсации дополнительных расходов на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Но этих средств перевозчики пока не получили.

Какие еще есть ограничения в предоставлении субсидий

В постановлении правительства дополнительно указан лимит на размер компенсации для группы авиакомпаний. Если блокирующий пакет акций хотя бы у одной из структур группы находится у государства, а международные перевозки в целом по группе превысили в прошлом году 20 млн пассажиров, то общий объем субсидий для всей группы ограничивается. В этом случае компенсация не сможет превысить 33,7% от общего объема субсидий всем авиакомпаниям. Отдельно от группы компании подать заявку не могут.

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Фото: ural_airlines / VK

Под такие параметры подпадает только группа «Аэфролот», в которую входят одноименная компания, лоукостер «Победа», «Россия» и «Аврора». По словам источника, знакомого с материалами Росавиации, группа «Аэрофлот» могла бы претендовать на компенсацию минимум на 8,05 млрд руб. «Но при таких ограничениях сумма снижается до 5,6 млрд руб.», — подчеркивает собеседник. В правилах не указано, может ли группа претендовать на треть субсидий от всего объема за полгода или на треть по итогам каждого месяца.

Группа «Аэрофлот» уже подала заявку за февраль—апрель. Отдельно направит заявку и «Победа». Также заявку на субсидии подала S7, сообщил РБК ее представитель. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что направили заявку и ожидают на компенсацию 2 млрд руб. за шесть месяцев.

РБК направил запрос представителю Росавиации, в пресс-службу Минтранса, а также крупнейшим авиакомпаниям: «Аэрофлоту», «Победе», Utair.

Сколько средств нужно авиаотрасли

27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия приостановила все международное авиасообщение. Источник РБК, близкий к Росавиации, рассказывал, что в начале апреля загруженность кресел снизилась втрое — с 80,1 до 25,3%.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила потери российских перевозчиков после частичного закрытия сообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки. Владелец S7 Владислав Филев говорил в интервью «Коммерсанту», что всей отрасли для поддержки нужно 350–400 млрд руб. Такой же объем средств называли эксперты Bain & Company: по их подсчетам, перевозчики к сентябрю потеряют до 360 млрд руб.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпании, субсидии, Авантрейд
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