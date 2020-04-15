Utair предложила кредиторам новый план списания долгов

Одним из покупателем доли в UTG называли структуры совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева. РБК направил запрос представителю Внуково.

Авиакомпания также хочет удлинить сроки исполнения обязательств перед Сбербанком: в два раза (до четырех лет) увеличить льготный период по кредиту, в ходе которого не будут производиться выплаты тела долга, сам кредит рассчитан уже на 12 лет (в случае подписания условий в этом году срок выплат — до 2032 года). Utair также хочет значительно удлинить льготный период пи выплате процентов по этому кредиту — с одного года до трех лет. Более того, компания просит снизить процентную ставку с 9–10% до 7%. РБК направил запрос представителю Сбербанка.

Помимо долга перед Сбербанком у Utair еще есть два синдицированных кредита перед 11 банками — 12-летний на 23,7 млрд руб. и семилетний на 15,3 млрд руб. По первому кредиту компания, как и раньше, предлагает растянуть выплаты на 35 лет под 0,01%, а по второму просит послаблений: списать 70% (10,7 млрд руб.) и выплатить оставшуюся сумму через 35 лет под те же 0,01%. Оставшиеся после списания 4,6 млрд руб. долга в случае согласия кредиторов, как и кредит Сбербанка, компания готова начать погашать так же лишь через четыре года. С декабря 2018 года компания уже несколько раз допустила дефолт по семилетнему кредиту из-за нехватки средств.

«Подушка ликвидности проедается в 2020–2021 годы ввиду тяжелой ситуации на рынке, постепенно накапливается в 2022–2023 годы», — пояснил один из собеседников РБК. В первоначальном плане Utair, по его данным, подушка ликвидности компании на 2020 год составляла 3 млрд руб.

Переговоры Utair с кредиторами длятся с 2018 года, до сих пор достичь согласия не удалось. Глава Сбербанка Герман Греф в феврале 2020 года, еще до отмены полетов за рубеж и нового варианта реструктуризации от авиакомпании, заявил, что переговоры с ней находятся в финальной стадии. Но еще один крупный кредитор, банк «Траст», не поддерживает вариант реструктуризации, который предложила авиакомпания, сообщил РБК представитель банка. «Предложение списать большую часть долга [по семилетнему синдицированному кредиту] не может быть принято банком. Нашей основной задачей является максимальный возврат средств государству, а не списание кредитов», — отметил он.

Как пандемия повлияла на авиакомпании

Россия приостановила все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии COVID-19. Исключение сделано для вывозных рейсов, которые организовываются для возвращения россиян из-за границы.

По данным Международной ассоциации аэропортов, сильно пострадал пассажиропоток и на внутренних перевозках, снизившись на 95% по сравнению с прошлым годом. Загруженность кресел, по данным источника РБК, близкого к Росавиации, в начале апреля снизилась втрое — с 80,1% до 25,3%. Еще до полного закрытия международных рейсов эксперты оценивали убытки отрасли до 500 млн руб. в сутки.

Utair вывела из оборота более 50% своих самолетов, а также снизила количество рейсов с 202 до 38 в сутки. «Авиакомпания Utair имеет большой опыт работы в сложных экономических условиях и выработала четкий алгоритм антикризисных действий. Мы сокращаем все расходы, которые не влияют на полеты. Нашим пассажирам волноваться не о чем», — передал РБК через представителя гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.

В начале апреля Utair вошла в список системообразующих компаний. А 15 апреля президент Владимир Путин на совещании с правительством предложил выделить на помощь авиакомпаниям 23 млрд руб. «В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — сказал он.

Utair пытается убрать любые расходы на обслуживание долга в моменте, выбрав подходящее для изменения условий время, отметил управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «К соглашению сторонам [банкам и Utair] придется прийти обязательно, а кредиторам — жить с зафиксированными условиями. Помимо проблем отдельно взятого заемщика в стрессе сейчас находится вся отрасль, авиакомпания в беспомощной ситуации и просит время на восстановление», — резюмировал аналитик.