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В «Уральских авиалиниях» заявили о планах повысить объем перевозок с июня

Фото: ural_airlines / VK
Фото: ural_airlines / VK

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует расширить географию полетов и увеличить объем перевозок с 1 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Что касается возобновления полетов, то расписание сформировано в нескольких вариантах: полеты только по России; полеты по России и СНГ; полеты по России, странам ближнего и дальнего зарубежья», — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании также отметили, что ожидают получить от правительства субсидии в размере более 2 млрд руб.

«Победа» назвала дату возобновления полетов по России
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Накануне стало известно, что авиакомпания «Победа» начнет поэтапно возобновлять перелеты внутри России с 1 июня. Продажу билетов на рейсы по 73 российским маршрутам запланировали начать с 14 мая. Представитель авиакомпании отметил, что средний тариф летнего сезона будет в три раза ниже тарифа за аналогичный период в 2019 году.

В начале мая в «Аэрофлоте» оговорили, что, по «оптимистичным прогнозам», международное авиасообщение могут возобновить в середине лета.
Пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова уточнила, что пока сложно назвать точные сроки возобновления международных перевозок.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: «Уральские авиалинии», коронавирус, перевозки
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