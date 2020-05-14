В «Уральских авиалиниях» заявили о планах повысить объем перевозок с июня

Фото: ural_airlines / VK

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует расширить географию полетов и увеличить объем перевозок с 1 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Что касается возобновления полетов, то расписание сформировано в нескольких вариантах: полеты только по России; полеты по России и СНГ; полеты по России, странам ближнего и дальнего зарубежья», — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании также отметили, что ожидают получить от правительства субсидии в размере более 2 млрд руб.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Победа» начнет поэтапно возобновлять перелеты внутри России с 1 июня. Продажу билетов на рейсы по 73 российским маршрутам запланировали начать с 14 мая. Представитель авиакомпании отметил, что средний тариф летнего сезона будет в три раза ниже тарифа за аналогичный период в 2019 году.