ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые под видом представителей авиакомпаний предлагают своим жертвам компенсацию в виде ваучеров за неиспользованные авиабилеты. Так они пытаются украсть деньги с банковских карт

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер. «В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — сказал Киричек, напомнив, что для получения ваучера первым в авиакомпанию должен обращаться сам пассажир.

Другие крупные банки, в том числе Сбербанк, либо пока не зафиксировали такой вид мошенничества в отношении своих клиентов, либо отказались отвечать на запросы РБК.