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ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые под видом представителей авиакомпаний предлагают своим жертвам компенсацию в виде ваучеров за неиспользованные авиабилеты. Так они пытаются украсть деньги с банковских карт
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Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер. «В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — сказал Киричек, напомнив, что для получения ваучера первым в авиакомпанию должен обращаться сам пассажир.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Другие крупные банки, в том числе Сбербанк, либо пока не зафиксировали такой вид мошенничества в отношении своих клиентов, либо отказались отвечать на запросы РБК.

Ваучеры вместо денег

Тема ваучеров в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса, начала активно освещаться российскими СМИ с конца апреля. Авиакомпании, среди которых «Аэрофлот», S7 и «Победа», уже разработали механизм возврата потраченных средств за билеты, но без вступления в силу соответствующего закона не могут его применять.

Законопроект, который дает авиакомпаниям такое право, принят Госдумой в первом чтении 12 мая: пассажирам вместо прямого возврата денежных средств будут предлагать оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги по ваучеру могут быть зачислены на специальный депозит клиента в личном кабинете на сайте перевозчика или агрегатора по продаже билетов. Пассажир может использовать эти средства для перелетов на других рейсах и в другие числа, обналичить эти средства можно будет только через определенный срок. В случае если пассажир до окончания периода действия ваучера не воспользовался им, договор о реализации туристского продукта расторгается.

Мошенники адаптировали подход под новостную повестку — раньше они предлагали под видом сотрудников авиакомпаний или турфирм просто вернуть деньги за отмененный рейс, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. «С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», — прогнозирует эксперт.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По словам Сизова, для этих целей злоумышленники находят своих жертв на тематических форумах, путем взлома их личных кабинетов и почтовых аккаунтов, где можно отследить уведомления от авиаперевозчика, либо через заражение пользовательских устройств троянами-шпионами.

Описанная схема является классическим примером социальной инженерии, когда преступники обманным путем входят в доверие к банковским клиентам, чтобы украсть у них денежные средства. По данным ЦБ, в 2019 году в 69% случаев при хищении денежных средств с банковских счетов граждан использовалась социальная инженерия. Всего за прошлый год преступники украли у банковских клиентов 6,42 млрд руб.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, мошенники
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